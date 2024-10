„Briliantul” a revenit cu un nou bilet marca „Don Mutu” pentru weekend și pentru derby-ul Dinamo – FCSB. Fostul fotbalist de la Chelsea, Fiorentina, Inter și Juventus Torino vede o surpriză în Premier League.

Biletul lui „Don Mutu” pentru weekend și pentru derby-ul Dinamo – FCSB. Ce surprize vede „Briliantul”

„Briliantul” a revenit cu cele mai tari pronosticuri la ultima ediție a show-ului „Don Mutu”. Emisiunea poate să fie urmărită live doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de joi a săptămânii.

Adi Mutu merge pe mâna celor de la Arsenal în Premier League, însă nu le dă șanse celor de la Chelsea în derby-ul cu Liverpool. „Briliantul” o vede favorită clară pe Juventus în confruntarea cu rivalii de la Lazio Roma.

Fostul mare fotbalist român a spus și cine crede că va marca în derby-ul Dinamo București – . „Briliantul” i-a nominalizat pe Daniel Bîrligea, Astrit Selmani, Denis Politic și Darius Olaru.

„2 solist la AS Monaco – Lille, la fel și la Bournemouth – Arsenal, cred că Arsenal o să marcheze minimum două goluri. 1 la Juventus – Lazio și 1X la Liverpool – Chelsea, se marchează maxim două goluri aici. 12 la Dinamo – FCSB, cred că ar putea să marcheze Bîrligea, Selmani, Politic sau Olaru”, a spus Adi Mutu.

Revine Adi Mutu la naționala României U21? Răspunsul „Briliantului”

Horia Ivanovici a dezvăluit în direct că „Briliantul” a răspuns fără să stea pe gânduri când a auzit de interesul „tricolorilor”.

„Lucrul ăsta nu se va întâmpla pentru nu o să accept. O spun de acum, nu am auzit acest scenariu. Am auzit un alt scenariu, Curelea de la U20 promovat și Pancu în tribună, pregătind meciurile din spate. Îți spun clar că nu, nu mă interesează acest lucru.

Am fost la U21, am fost la Campionatul European. Nu aș face asta, nu i-aș face asta lui Pancu. Să sperăm că îi dau doar două etape, chiar dacă are trei meciuri în grupe. E important dacă n-ai antrenor pe bancă.

Antrenorul e suspendat, nu e ca și cum nu ai avea antrenor. I se putea întâmpla oricui, indiferent de ce a făcut. Noi exagerăm puțin pentru că a avut reacția pe care a avut-o, dar noi avem antrenor. Nu aș accepta acest lucru, o spun și public”, a spus Mutu.

