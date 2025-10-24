Pariuri sportive

Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Ce a pariat la FC Argeș – Dinamo și CFR Cluj – Farul

SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 33.56 pe meciurile din etapa a 14-a din SuperLiga. Ce vede la FC Argeș - Dinamo și CFR Cluj - Farul.
FANATIK
24.10.2025 | 15:16
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Etapa a 14-a este pe cale să înceapă, iar această rundă ne va aduce o mulțime de meciuri interesante. SuperGigi a fost prezent la FANATIK SUPERLIGA și și-a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc.

Ponturile pentru etapa a 14-a sunt gata! Ce joacă SuperGigi la meciurile din această etapă

SuperGigi a pregătit cele mai tari ponturi pentru etapa cu numărul 14 din SuperLiga României. Specialistul FANATIK a luat fiecare meci în parte și a spus ce prevede că se va întâmpla, de fapt.

După etapa a 13-a, care a fost plină de surpriză, microbiștii așteaptă o nouă rundă spectaculoasă din campionatul românesc. SuperGigi mizează la majoritatea partidelor pe multe goluri marcate.

„Mă uitam pe primele 3 meciuri din etapă. N-am mai văzut de mult în liga noastră cote la X sub 3. Mă uit la Csikszereda – Petrolul 2,88, la FC Argeș – Dinamo, 2,77, la Oțelul – U Cluj, 2,72. Se joacă la sub, la goluri. La sub 2,5 goluri merge. Așa o să le și joc.

Sub 2,5 la Csikszereda – Petrolul, 2,62 cota. FC Argeș – Dinamo, aș merge aici la 2 goluri +, dar tot sub 2,5 le iau, 1,53 e cota. Mâine, la Oțelul – U Cluj, sub 2,5, cota 1,58. Sare un gol colo, sare un gol colo.

Mergem la CFR – Farul, unde eu zic că e obligatoriu să se ia niște goluri aici. CFR nu prea mai are ce să piardă, Farul e o echipă care și ea joacă, de obicei, nu refuză jocul. GG sau peste 2,5 goluri, așa îl văd.

Metaloglobus – U Craiova, GG sau 2,5. FCSB bate pe UTA, că sunt pe tobogan, 1 solist. Botoșani – Hermannstadt, GG sau peste 2,5 și la Rapid – Unirea Slobozia, tot GG sau peste 2,5 joc”, a spus SuperGigi la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată biletul cotă 33.56 al lui SuperGigi pentru etapa 14 din SuperLiga

Etapa a 14-a din SuperLiga debutează vineri, 24 octombrie, cu meciurile Vineri, 24 octombrie Csikszereda – Petrolul (ora 17:30) și FC Argeș – Dinamo (ora 20:30). Iată predicțiile lui SuperGigi:

  • Csikszereda – Petrolul: Total goluri sub 2,5 / cotă 1,62
  • FC Argeș – Dinamo: Total goluri sub 2,5 / cotă 1,53
  • Oțelul – U Cluj: Total goluri sub 2,5 / cotă 1,58
  • CFR – Farul: GG sau Peste 2,5 goluri / cotă 1,51
  • Metaloglobus – U Craiova: GG sau Peste 2,5 goluri / cotă 1,47
  • FCSB – UTA Arad: 1 solist / cotă 1,50
  • Botoșani – Hermannstadt: GG sau Peste 2,5 goluri / cotă 1,65
  • Rapid – Unirea Slobozia: GG sau Peste 2,5 goluri / cotă 1,56

