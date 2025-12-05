Pariuri sportive

Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a pariat la FCSB – Dinamo și Universitatea Craiova – CFR Cluj

SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 50.90 pe meciurile din etapa a 19-a din SuperLiga. Ce vede la FCSB - Dinamo și Universitatea Craiova - CFR Cluj.
FANATIK
05.12.2025 | 12:00
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. FOTO: colaj Fanatik
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. FOTO: colaj Fanatik
Etapa a 19-a este pe cale să înceapă, iar această rundă ne va aduce mai multe partide interesante, capul de afiș fiind derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, SuperGigi și-a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc.

Ponturile pentru etapa a 19-a sunt gata! Ce joacă SuperGigi la meciurile din această etapă

La meciul de debut al etapei, dintre Oțelul Galați și Unirea Slobozia, pronosticul lui SuperGigi a fost „1 solist”. La primul duel al zilei de sâmbătă, cel dintre Csikszereda și FC Argeș, specialistul e de părere că ambele echipe vor marca: „GG”. La derby-ul FCSB – Dinamo, SuperGigi a oferit pronosticul „1X”.

Duminică, U Cluj va primi vizita lui Hermannstadt, iar SuperGigi e de părere că gazdele se vor impune: „1 solist”. Apoi, la disputa dintre Metaloglobus și Farul, acesta vede un succes al oaspeților: „2 solist”. Ziua de duminică se încheie cu partida de pe „Ion Oblemenco” dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj: „Eu zic că e de 1 solist, dar având în vedere cota, merge 1X. Cei de la Craiova sunt găzdari, nu îi bate CFR-ul”, a afirmat SuperGigi.

Luni, UTA va primi vizita celor de la Petrolul: „E meci greu. 2+”, a spus specialistul. În fine, runda se va încheia cu partida dintre FC Botoșani și Rapid, iar pronosticul lui SuperGigi este „GG”.

Cum arată biletul de cotă 50.90 al lui SuperGigi pentru etapa 19 din SuperLiga

  • Oțelul Galați – Unirea Slobozia: 1 solist / cotă 1.55
  • Csikszereda – FC Argeș: Ambele marchează / cotă 2.07
  • FCSB – Dinamo: 1X / cotă 1.41
  • Universitatea Cluj – Hermannstadt: 1 solist / cotă 1.95
  • Metaloglobus – Farul Constanța: 2 solist / cotă 1.68
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj: 1X / cotă 1.32
  • UTA – Petrolul Ploiești: Peste 1.5 goluri / cotă 1.47
  • FC Botoșani – Rapid: Ambele marchează / cotă 1.77

Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga

