Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a pariat la FCSB – Dinamo și Universitatea Craiova – CFR Cluj

Etapa a 19-a este pe cale să înceapă, iar această rundă ne va aduce mai multe partide interesante, capul de afiș fiind derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, SuperGigi și-a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc.
La meciul de debut al etapei, dintre Oțelul Galați și Unirea Slobozia, pronosticul lui SuperGigi a fost „1 solist”. La primul duel al zilei de sâmbătă, cel dintre Csikszereda și FC Argeș, specialistul e de părere că ambele echipe vor marca: „GG”. La derby-ul FCSB – Dinamo, SuperGigi a oferit pronosticul „1X”.
Duminică, U Cluj va primi vizita lui Hermannstadt, iar SuperGigi e de părere că gazdele se vor impune: „1 solist”. Apoi, la disputa dintre Metaloglobus și Farul, acesta vede un succes al oaspeților: „2 solist”. Ziua de duminică se încheie cu partida de pe „Ion Oblemenco” dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj: „Eu zic că e de 1 solist, dar având în vedere cota, merge 1X. Cei de la Craiova sunt găzdari, nu îi bate CFR-ul”, a afirmat SuperGigi.
Luni, UTA va primi vizita celor de la Petrolul: „E meci greu. 2+”, a spus specialistul. În fine, runda se va încheia cu partida dintre FC Botoșani și Rapid, iar pronosticul lui SuperGigi este „GG”.