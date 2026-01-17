Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 22-a din SuperLiga. Ce a pariat la Petrolul – Universitatea Craiova și Rapid – Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Etapa a 22-a este pe în plină desfășurare, iar această rundă ne va aduce o mulțime de meciuri interesante. SuperGigi a fost prezent la FANATIK SUPERLIGA și și-a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc.

Ponturile pentru etapa a 22-a sunt gata! Ce joacă SuperGigi la meciurile din această etapă

SuperGigi a pregătit cele mai tari ponturi pentru etapa cu numărul 22 din SuperLiga României. Specialistul FANATIK a luat fiecare meci în parte și a spus ce prevede că se va întâmpla, de fapt. .

Etapa 22, prima din acest an, se anunță plină de surprize, iar microbiștii așteaptă o rundă spectaculoasă din campionatul românesc. SuperGigi mizează la majoritatea partidelor pe rezultate de egalitate.

„La Unirea Slobozia – UTA am luat X, cred că se termină egal. La fel am luat și la Farul – Hermannstadt. Sunt două meciuri foarte echilibrate.

Avem Rapid – Metaloglobus și nu intră în calcul altceva decât 1 solist. Cred că e mult mai favorită Rapid cu Metaloglobus decât a fost FCSB cu FC Argeș. Am jucat un Bet Builder, Rapid marchează două goluri, iar unul dintre el va fi înscris de Dobre. Am pus că Petrila dă un șut pe poartă, o cotă de 3,20 am făcut din aceste trei combinații.

Merg la Csikszereda – FC Botoșani. Am mers pe pronosticul ambele echipe marchează. Avem o cotă de aproape doi la acest pariu. Avem CFR Cluj – Oțelul, am pus tot egal, asta în contextul plecărilor de jucători de la CFR. Oțelul e o echipă care îmi place.

Tot egal văd și la Dinamo – U Cluj. Sunt două echipe de play-off, o văd și pe U Cluj în play-off. U Cluj a arătat bine de când a venit Bergodi și nu cred să piardă cu Dinamo. Mergem la Ploiești, la meciul Petrolul – Universitatea Craiova. Aici am luat 2 solist. Am făcut o cotă de 1.248 din restul meciurilor”, a transmis SuperGigi.

Cum arată biletul cotă 1.248 al lui SuperGigi pentru etapa 22 din SuperLiga

Etapa a 22-a din SuperLiga a debutat vineri, 16 ianuarie, , și se încheie luni, 19 ianuarie, cu duelul Petrolul – Universitatea Craiova (ora 20:00). Iată predicțiile lui SuperGigi: