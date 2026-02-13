Biletul lui SuperGigi pentru etapa din weekend! Pont surprinzător la Universitatea Craiova – FCSB

ADVERTISEMENT

SuperLiga continuă cu etapa cu numărul 27, care se desfăşoară în acest weekend. Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al acestei runde. Vezi pronosticurile lui SuperGigi la SuperBet.

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa 27 din SuperLiga

SuperLiga se apropie de finalul sezonului regular, iar punctele rămase în joc sunt extrem de importante pentru toate echipele. vine cu noi meciuri interesante, iar pariorii pot da lovitura.

SuperGigi a dat ponturile pentru nouă rundă din SuperLiga, iar cota totală este mai mult decât impresionantă: 359.59. Vezi ce selecții a ales, dar mai ales ce pronostic surprinzător a dat la Universitatea Craiova – FCSB,

„Am zis să încep tot cu SuperLiga. La meciul de astăzi, Petrolul cu FC Argeș, o să joc o cotă nu neapărat probabilă, dar mie mi se pare obligatorie prin valoarea pe care o are. Este un meci care pare de sub 2,5 goluri, pare un meci echilibrat, ar părea un meci închis, dar când ai 1,71 la minim 2 goluri în meci, asta e cota de jucat. Deci peste 1,5 în Petrolul – FC Argeș și am rezolvat meciul de astăzi.

Apoi avem mâine Metaloglobus cu Oțelul. Să știi că mie mi-a plăcut Metaloglobus ăștia, cum s-au exprimat, chit că au pierdut ei meciurile. Și eu am jucat o cotă de 2.07, ambele marchează.

Apoi avem un U Cluj cu Csikszereda, un meci care pare de unu solist, dar nu mă încântă. Nu mă încântă unu solist și mă duc spre GG sau peste 2,5 goluri, gândindu-mă că și Csikszereda practică un fotbal bunicel și mereu are ocazii și poate să marchize și ea. Am 1,65 la GG sau peste 2,5. Deci o cotă bună.

Mă duc acum pe blestemul și pe ghinionul celor mici, care se vor trage împreună afară din play-off ca să facă loc șmecherilor. UTA- Botoșani, x solist. N-am ce să zic altceva. Fără emoții. Apoi am meciul căpriorilor la Farul și mă duc pe doi solist, lumea o să spună că da bă, că ești rapidist, că nu știu ce. Poate că e o doză și din treaba asta, dar eu cred că Rapid bate la Farul etapa asta.

Apoi avem duminică Universitatea Craiova cu FCSB, i-am prins x solist în Cupă, îi mai prind x solist și în campionat. Tot pe x mă duc. E bun și pronosticul GG, și mai probabil. Apoi, Hermannstadt cu CFR Cluj, am cea mai cuminte cotă de pe bilet, cred, și am pus-o de ce? Că mi-a fost frică de doi solistul ăsta, că acum la Pancone lumea se gândește, bă, când o gafează, când se întâmplă. Și cu Hermannstadt zice toată lumea, mă, păi i-a bătut pe toți ăia, pe toți i-au omorât, acum Hermannstadt defilează. Și vezi că e meciul greu. Și atunci eu ca să scap din încurcătura asta, am luat peste 1,5 goluri în meci la o cotă de 1,40, care nu e chiar atât de jenantă.

Să trec la Dinamo cu Slobozia la handicap. Am handicap minus 1,15… Dinamo că bate la minimum două goluri diferență, e o cotă de 1,85. Minim două goluri Dinamo în meci are 1.47. Cota mea totală este 359.59. Cu 15% bonus și cu 500 de lei pe care i-am pus eu pentru că sunt în bani, am 206.000 de lei câștig pe acest bilet”, a spus Super Gigi.

Ponturile etapei 27 din SuperLiga

Redăm mai jos lista completă cu meciurile din etapa 27 din SuperLiga precum și ponturile aferente recomandate de Super Gigi. Iată selecțiile exacte pentru fiecare partidă.

Ponturile etapei din SuperLiga:

Petrolul – FC Argeș: „sub 2,5 goluri” – cotă 1.71

Metaloglobus – Oțelul: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.07

U Cluj – Csikszereda: „GG sau peste 2.5 goluri” – cotă 1.65

UTA – FC Botoșani: „X solist” – cotă 3.20

Farul – Rapid: „2 solist” – cotă 2.22

Universitatea Craiova – FCSB: „X solist” – cotă 3.35

Hermannstadt – CFR Cluj: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.40

Dinamo – Unirea Slobozia: „handicap Dinamo -1.5” – cotă 1.40

Cotă totală: 359.99