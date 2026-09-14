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Pariurile pe meciuri din Olanda, Italia și Spania pot aduce marți, 15 septembrie 2026, un câștig de 460 de lei. Biletul zilei combină trei pronosticuri cu o cotă totală de 4,58, oferind un profit important încă din startul săptămânii.

Ajax – Willem II deschide biletul zilei de marți, 15 septembrie

Primul meci de pe biletul zilei de marți, 15 septembrie, în ordine cronologică, este Ajax – Willem II, în etapa 6 din Eredivisie. „Lăncierii” joacă pe teren propriu de la ora 21:00 și au șansa de a se apropia la 3 puncte de liderul PSV, cu care a pierdut în urmă cu două runde. Ajax are un parcurs perfect în deplasare, dar doar un punct acasă. Așa că trebuie să-și ia revanșa în fața fanilor. Iar Willem îi oferă prilejul perfect. Oaspeții sunt pe penultimul loc în campionat, fără victorie, și au una dintre cele mai slabe defensive. În cele 5 înfrângeri de până acum, au primit 11 goluri! Interesant este că, în ciuda faptului că nu câștigă, Willem marchează. A făcut-o în 4 din 5 partide până acum. Pentru acest meci, selecția este „1 și peste 3,5 goluri”, la cotă 1,58 pe Maxbet. Fie că va marca sau nu Willem, Ajax e capabilă să atingă borna 4 singură.

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Fiorentina – Pisa, duel de Coppa Italia

Marți, 15 septembrie, de la ora 22:00, se joacă Fiorentina – Pisa. Și întrebarea este… trec Radu Drăgușin și colegii lui testul Pisa? În mod normal, da! Dar e un meci de cupă, iar Fiorentina e mai atentă la Serie A, unde a reușit o singură victorie și trei înfrângeri în startul de campionat. Iar „lanterna roșie”. Așadar, trupa „viola” n-are cel mai bun start de sezon. Practic, o continuare a ediției trecute, când a tremurat serios pentru retrogradare. Pisa, în schimb, a căzut din A în B de pe ultimul loc, cu doar 18 puncte în 38 de etape. N-a avut nicio șansă în Serie A. În schimb, în directele cu Fiorentina a luat un punct, după 0-0 acasă și 0-1 în deplasare. Dueluri cu goluri puține și, de aceea, selecția la acest meci e „sub 3,5 goluri”, la cotă 1,56 pe MAxbet.

Elche, victimă sigură cu Real Madrid?

Ultimul meci de pe biletul zilei de marți, 15 septembrie 2026, este cel dintre Elche și Real Madrid, în etapa 6 de La Liga, de la ora 22:30. Elche, penultima, are două puncte din 15 posibile. . „Los blanco” au pierdut deja teren în fața rivalei și nu-și permit să irosească deloc puncte. Elche și Real Madrid au avut meciuri cu multe goluri în acest start de sezon, cu o medie de 3,8 pentru gazde și 3,6 pentru oaspeți. Și în directe se înscrie mult. Ultimele cinci confruntări au avut minimum trei reușite pe tabelă, iar patru dintre ele au ajuns chiar la 4 goluri. În mod normal, Real e marea favorită, dar Elche i-a „smuls” două remize, ambele 2-2, în ultimele cinci directe. Selecția de acum e doar pe goluri, „peste 3,5”, la cotă 1,86 pe Maxbet.

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Biletul zilei de marți, 15 septembrie: cotă 4,58

În concluzie, pentru marți, 15 septembrie, avem un bilet al zilei cu trei pronosticuri:

„1 și peste 3,5 goluri” în Ajax – Willem II, la cotă 1,58

„sub 3,5 goluri” în Fiorentina – Pisa, la cotă 1,56

„peste 3,5 goluri” în Elche – Real Madrid, la cotă 1,86.

Cumulat, cele trei partide ne aduc o cotă totală de 4,58 și un profit important în start de săptămână. Dar atenție, biletul zilei de pe FANATIK nu este o garanție a câștigului, ci doar o recomandare bazată pe analiza atentă a meciurilor zilei.