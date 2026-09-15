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Mijlocul săptămânii vine cu primele meciuri din faza ligii în Europa League, dar nu și pe biletul zilei de miercuri, 16 septembrie. Aici, am preferat partide interne din Anglia și Spania. Am ales nu mai puțin de patru jocuri, cu pronosticuri gândite și un câștig potențial de peste 600 de lei. Să vedem despre ce este vorba

Două meciuri din Cupa Ligii Angliei pe biletul zilei de miercuri, 16 septembrie

În șaisprezecimile Cupei Ligii Angliei, avem două dueluri interesante, pe care le-am pus și pe biletul zilei. Mai întâi, Manchester United – Brighton. Un duel obișnuit de Premier League care, de obicei, se lasă cu goluri multe și de ambele părți. Ultimele 5 directe în toate competițiile au fost toate de „peste 2,5”, iar patru din ele au bifat și opțiunea „ambele marchează”. Interesant e că raportul victoriilor este 3-1 în favoarea lui Brighton. Dar cupele sunt mereu surprinzătoare și nu poți fi niciodată sigur de învingător. Mai ales că, de multe ori, formațiile trimise în teren includ mulți jucători din linia a doua. Pentru biletul zilei am selectat opțiunea „ambele marchează”, la cotă 1,46 pe Winmasters.

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Cel de-al doilea meci, Coventry – Aston Villa, se joacă de la ora 22:00, în paralel cu United – Brighton. Coventry și Aston Villa sunt ultimele două clasate din Premier League. La prima vedere, sunt apropiate. Coventry are zero puncte și golaveraj 0-10 în patru meciuri, Villa – un punct și 1-6 goluri. Dar situația lor era complet diferită sezonul trecut. Coventry câștiga Championship și promova. Aston Villa câștiga… Europa League. O mică diferență de nivel. Valoarea e clar de partea oaspeților, cu un lot de două ori mai scump. Și selecția logică e „Aston Villa se califică”, la cotă 1,68.

Favoritele din aduc banii

Părăsim Anglia și mergem în Spania, unde se joacă etapa 6 din La Liga. În Levante – Athletic Bilbao, oaspeții au prima șansă. Stau mai bine în clasament, au lotul mai bun, statistica directelor e în favoarea lor. Practic, toate aspectele indică un succes al bascilor. Însă varianta mai sigură este „Athletic Bilbao victorie fără egal”, la cotă 1,55 pe Winmasters. Dacă bate Bilbao, avem cotă 1,55. Dacă face egal, primim cotă 1. E compromisul perfect, mai sigur decât 2 solist și cotă mai bună decât X2.

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Iar pentru ultimul meci de pe biletul zilei din 16 septembrie, ne uităm la Barcelona – Racing Santander. Catalanii sunt în superformă. Punctaj maxim până acum, 21 de goluri marcate în 5 meciuri. Practic, în patru dintre ele au înscris de cel puțin patru ori. Plus Singura echipă care a scăpat ușor a fost Bilbao, care a pierdut 0-2. De partea cealaltă, Racing Santander a revenit în La Liga după 14 ani. A făcut 7 puncte în primele 5 etape, dar toate pe teren propriu. Afară, a pierdut și la Getafe, și la Rayo Vallecano. E greu de crezut că va lua vreun punct la Barcelona. Se pune doar problema scorului. Iar selecția pentru acest duel e „peste 3,5 goluri Barcelon”, la cotă 1,61 pe Winmasters.

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Biletul zilei de miercuri, 16 septembrie: cotă 6,12

În concluzie, pentru miercuri, 16 septembrie, avem un bilet al zilei cu patru pronosticuri:

„ambele marchează” în Manchester United – Brighton, la cotă 1,46

„Aston Villa se califică” în în fața lui Coventry, la cotă 1,68

„Bilbao victorie fără egal” cu Levante, la cotă 1,55

„peste 3,5 goluri Barcelona” în duelul cu Racong Santander, la cotă 1,61.

Cumulat, cele patru partide ne aduc o cotă totală de 6,12 și un profit important mijlocul săptămânii. Dar atenție, biletul zilei de pe FANATIK nu este o garanție a câștigului, ci doar o recomandare bazată pe analiza atentă a meciurilor zilei.