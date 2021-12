Biletul zilei la pariuri, vineri, 17 decembrie 2021. Meciurile din Bundesliga și Serie A ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 500 de lei

Vineri, 17 decembrie, vom paria pe două meciuri din Bundesliga și Serie A, în care sunt implicate unele dintre cele mai bune echipe ale celor două campionate. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,34 la şi aşteptăm un profit uriaș.

Vom deschide biletul zilei de vineri la pariuri cu duelul dintre Bayern Munchen și Wolfsburg, care deschide etapa a 17-a din Bundesliga. Diferența dintre cele două formații e colosală, 20 de puncte în favoarea bavarezilor, care sunt favoriți la victorie.

Al doilea meci propus pentru biletul zilei de astăzi este cel dintre Lazio și Genoa, din runda cu numărul 18 din Serie A. Deși au obiective diferite, se anunță un meci echilibrat între și Genoa.

Cotă de 2,80 de la Bayern Munchen – Wolfsburg pentru biletul zilei

Bayern Munchen nu ar trebui să aibă nicio emoție în confruntarea cu „lupii”. Campioana Germaniei are un avans de șase puncte în fruntea Bundesligii. Pe locul 2 este Borussia Dortmund. Bavarezii promit spectacol contra lui Wolfsburg, mai ales că au cel mai bun atac din campionat, 52 de goluri marcate.

Echipa lui Nagelsmann a pierdut doar două meciuri sezonul acesta, ultimul în urmă cu cinci etape, scor 1-2, cu Augsburg.

De cealaltă parte, oaspeții traversează o formă catastrofală. Au nu mai puțin de patru meciuri la rând toate pierdute. Pe locul 11, cu 20 de puncte, „lupii” au un golaveraj negativ, nici nu e de mirare, 17 goluri marcate și 25 încasate. Așadar, la acest meci ne așteptăm să se înscrie mult, mai ales în poarta lui Wolfsburg și vom miza pe varianta „peste 4,5 goluri”, care are la o cotă de 2,80.

Golurile în Lazio – Genoa aduc o cotă de 1,90

Lazio atacă locurile care duc în viitorul sezon de cupe europene. Echipa lui Ștefan Radu are nevoie de victorie pentru a se apropia de top 6. În prezent, romanii sunt pe locul 9 în Serie A, cu 25 de puncte, trei mai puține decât AS Roma, de pe poziția a șasea.

Lazio are un parcurs oscilant în acest moment. Are doar o victorie în cinci etape, 3-1, la Sampdoria.

De cealaltă parte, Genoa are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Momentan nu stă foarte rău. Este prima echipă aflată sub linia roșie a clasamentului. Oaspeții sunt pe poziția a 18-a, cu zece puncte, două mai puține decât Spezia. Genoa are doar o victorie în acest sezon de Serie A și vine după trei eșecuri consecutive. Pentru acest meci alegem pronosticul „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 1,90.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 534 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 2,80 pentru pronosticul „peste 4,5 goluri” în meciul Bayern Munchen – Wolfsburg și o cotă de 1,90 pentru „ambele echipe marchează” la Lazio – Genoa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 1,90. Numai bună pentru un câștig de 534 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.