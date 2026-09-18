Lyon – Rennes, Venezia – Lazio și Sevilla – Barcelona sunt meciurile de pe biletul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026. Am studiat oferta, am ales atent și am obținut o cotă totală de 6,20 și, cu un mic bonus de la Superbet, avem un câștig potențial de 636 de lei, la o miză de 100.
Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, cu partida Lyon – Rennes, din etapa a cincea din Ligue 1. Niciuna dintre cele două nu a pierdut până acum în campionat și, mai mult, ambele au terminat neînvinse în Europa League la mijlocul săptămânii. Lyon are 8 puncte în Ligue 1 (două victorii, două remize) și a învins cu 2-1 pe terenul lui Anderlecht. Rennes a început campionatul cu o remiză, după care a câștigat celelalte trei meciuri interne, ajungând la 10 puncte. În Europa League, Rennes a plecat cu un punct de la Sturm Graz, după o remiză albă. Revenind la meciul de sâmbătă seară, de la ora 21:45, Lyon – Rennes promite spectacol. La fel a fost în precedentele cinci confruntări, toate terminate cu minimum trei goluri pe tabelă. Iar patru dintre ele au fost chiar GG4+. Pentru partida de acum, ne mulțumim cu „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,78 pe Superbet.
În Italia, în etapa a cincea de Serie A, se joacă Venezia – Lazio, sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 21:45. Este unul dintre cele mai dezechilibrate meciuri din acest weekend. Venezia e codașă, cu zero puncte din primele patru meciuri. Lazio e la polul opus. Neînvinsă, 10 puncte din 12 posibile. Singura remiză a fost cu AC Milan, 2-2, în runda precedentă. Chiar dacă joacă în deplasare, formația romană are prima șansă la victorie. Iar cota la Superbet e extrem de bună – 1,97. Așa că selecția pentru biletul zilei este „2”. Solist!
Ultimul meci de pe biletul zilei este Sevilla – Barcelona, care se joacă pe 19 septembrie, de la ora 22:00. Andaluzii au un start bun de sezon, cu 13 puncte din 18 posibile și un loc 5 pe care nu multă lume l-ar fi anticipat, după ultimele sezoane. Însă problema Sevillei se cheamă Barcelona, cea mai în formă echipă din Europa. Catalanii par din altă lume. Victorii pe linie de la startul sezonului, 7 la număr. Dar ceea ce impresionează cel mai tare e modul în care câștigă Barcelona. La scor, făcând spectacol! 32 de goluri marcate în 7 meciuri. Medie de 4,57 goluri. Mai exact într-un singur meci a marcat „puțin”, un 2-0 cu Bilbao. În rest, catalanii au înscris de minimum 5 ori în fiecare meci de campionat. Etapa trecută, Barcelona i-a dat 7 lui Racing Santander. Selecția pentru Sevilla – Barcelona pe biletul zilei este „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,77.
Recapitulând, pentru sâmbătă 19 septembrie 2026, am pregătit un bilet al zilei din trei partide. Am selectat „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Lyon – Rennes, „2” la Venezia – Lazio și „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Sevilla – Barcelona. Din aceste trei partide, am obținut o cotă totală de 6,20. Dar avem și un bonus de 3% de la Superbet, astfel că putem încasa 636 de lei, la o miză de 100.