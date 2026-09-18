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Biletul zilei de sâmbătă, 19 septembrie. Fotbalul latin aduce un câștig de peste 600 de lei

Trei meciuri din Ligue 1, Serie A și La Liga, programate pe 19 septembrie 2026, formează biletul zilei de sâmbătă, cu o cotă de 6,20 la Superbet.
Andrei David
18.09.2026 | 22:20
Biletul zilei de sambata 19 septembrie Fotbalul latin aduce un castig de peste 600 de lei
Trei meciuri din Ligue 1, Serie A și La Liga, programate pe 19 septembrie 2026, formează biletul zilei de sâmbătă, cu o cotă de 6,20 la Superbet.. Foto: Hepta
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Lyon – Rennes, Venezia – Lazio și Sevilla – Barcelona sunt meciurile de pe biletul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026. Am studiat oferta, am ales atent și am obținut o cotă totală de 6,20 și, cu un mic bonus de la Superbet, avem un câștig potențial de 636 de lei, la o miză de 100.

Lyon – Rennes, primul meci de pe biletul zilei din 19 septembrie

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, cu partida Lyon – Rennes, din etapa a cincea din Ligue 1. Niciuna dintre cele două nu a pierdut până acum în campionat și, mai mult, ambele au terminat neînvinse în Europa League la mijlocul săptămânii. Lyon are 8 puncte în Ligue 1 (două victorii, două remize) și a învins cu 2-1 pe terenul lui Anderlecht. Rennes a început campionatul cu o remiză, după care a câștigat celelalte trei meciuri interne, ajungând la 10 puncte. În Europa League, Rennes a plecat cu un punct de la Sturm Graz, după o remiză albă. Revenind la meciul de sâmbătă seară, de la ora 21:45, Lyon – Rennes promite spectacol. La fel a fost în precedentele cinci confruntări, toate terminate cu minimum trei goluri pe tabelă. Iar patru dintre ele au fost chiar GG4+. Pentru partida de acum, ne mulțumim cu „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,78 pe Superbet.

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Venezia – Lazio, duel dezechilibrat

În Italia, în etapa a cincea de Serie A, se joacă Venezia – Lazio, sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 21:45. Este unul dintre cele mai dezechilibrate meciuri din acest weekend. Venezia e codașă, cu zero puncte din primele patru meciuri. Lazio e la polul opus. Neînvinsă, 10 puncte din 12 posibile. Singura remiză a fost cu AC Milan, 2-2, în runda precedentă. Chiar dacă joacă în deplasare, formația romană are prima șansă la victorie. Iar cota la Superbet e extrem de bună – 1,97. Așa că selecția pentru biletul zilei este „2”. Solist!

Poate Sevilla să reziste Barcelonei

Ultimul meci de pe biletul zilei este Sevilla – Barcelona, care se joacă pe 19 septembrie, de la ora 22:00. Andaluzii au un start bun de sezon, cu 13 puncte din 18 posibile și un loc 5 pe care nu multă lume l-ar fi anticipat, după ultimele sezoane. Însă problema Sevillei se cheamă Barcelona, cea mai în formă echipă din Europa. Catalanii par din altă lume. Victorii pe linie de la startul sezonului, 7 la număr. Dar ceea ce impresionează cel mai tare e modul în care câștigă Barcelona. La scor, făcând spectacol! 32 de goluri marcate în 7 meciuri. Medie de 4,57 goluri. Mai exact într-un singur meci a marcat „puțin”, un 2-0 cu Bilbao. În rest, catalanii au înscris de minimum 5 ori în fiecare meci de campionat. Etapa trecută, Barcelona i-a dat 7 lui Racing Santander. Selecția pentru Sevilla – Barcelona pe biletul zilei este „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,77.

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Biletul zilei – cotă 6,20, dar și bonus 3%

Recapitulând, pentru sâmbătă 19 septembrie 2026, am pregătit un bilet al zilei din trei partide. Am selectat „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Lyon – Rennes, „2” la Venezia – Lazio și „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Sevilla – Barcelona. Din aceste trei partide, am obținut o cotă totală de 6,20. Dar avem și un bonus de 3% de la Superbet, astfel că putem încasa 636 de lei, la o miză de 100.

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