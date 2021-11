Biletul zilei la pariuri, marți, 30 noiembrie 2021. Câștig de peste 300 de lei de la Get’s Bet cu două meciuri din Premier League

În a doua zi a săptămânii pariem pe primele două meciuri ale etapei cu numărul 14 din Premier League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,39 la şi aşteptăm un profit important.

Vom deschide biletul zilei de marți la pariuri cu confruntarea dintre Newcastle și Norwich, care va lua startul la ora 21:30. Cele două echipe au neapărată nevoie de victorie având în vedere că sunt codașele clasamentului

Al doilea duel propus pentru biletul zilei este cel dintre Leeds United și Crystal Palace. Nici ele nu au o situație roz în clasament, din contră, se luptă în a doua jumătate. Această partidă va începe mai târziu, la ora 22:15.

Victoria lui Newcastle aduce o cotă de 1,95

Newcastle și Norwich sunt pe ultimele două locuri ale clasamentului înaintea meciului direct din etapa a 14-a. Deși au devenit , „coțofenele” ar putea retrograda la finalul sezonului. Newcastle e ultima în Premier League, cu doar șase puncte, fiind singura echipă care nu a bătut pe nimeni în acest sezon.

Nici Norwich nu stă mai bine, dar măcar vine după trei meciuri la rând fără înfrângere, dintre care două victorii. Oaspeții au nouă puncte, la fel ca Burnley, locul 18, cu trei mai puține decât Leeds, prima echipă aflată deasupra liniei roșii.

Dacă Newcastle are cea mai slabă apărare din Premier League, 29 de goluri încasate, Norwich are cel mai prost atac, doar șapte meciuri marcate. Ne așteptăm totuși la o surpriză, iar Newcastle să câștige în premieră în acest campionat, varianta „1 solist” având la cota foarte tentantă de 1,95.

Cotă 1,74 pentru goluri în Leeds United – Crystal Palace

Nevoie mare de puncte au și echipele care închid ziua de meciuri de marți din Premier League. să se afunde în zona nisipurilor mișcătoare. Fără victorie de o lună, când a învins-0 cu 2-1 pe Norwich, formația gazdă e pe locul 17, ultimul deasupra liniei roșii, cu 12 puncte, trei mai multe decât Burnley. Cu un golaveraj de 12-20, Leeds a făcut o remiză albă în ultima etapă, la Brighton.

De cealaltă parte, Crystal Palace stă ceva mai bine în clasament, dar tot are emoții. Înaintea rundei e pe 11, cu 16 puncte și vine după un eșec, acasă, cu Crystal Palace, scor 1-2. E pe zero când vine vorba de golaveraj, deoarece a dat 19 goluri și a încasat 19 goluri. La acest meci am decis să mizăm pe pronosticul „ambele echipe marchează”, care are o cotă de 1,74 la .

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 339 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 1,99 pentru pronosticul „„ solist” în meciul Newcastle – Norwich și o cotă de 1,74 pentru „ambele echipem marchează” la Leeds United – Crystal Palace, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,39. Numai bună pentru un câștig de 339 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.