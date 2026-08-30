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Pariurile pe meciuri din Serie A, Premier League și La Liga pot aduce luni, 31 august 2026, un câștig de 750 de lei. Biletul zilei combină trei pronosticuri cu o cotă totală de 7,45, oferind un profit important încă din prima zi a săptămânii.

Atalanta – Bologna deschide biletul zilei de luni, 31 august

Primul meci de pe biletul zilei de luni, 31 august, în ordine cronologică, este Atalanta – Bologna din etapa a doua de Serie A. Startul partidei, ultima din această rundă, este programat la 21:45. Prima etapă a adus rezultate opuse pentru cele două formații care se întâlnesc acum. Atalanta a câștigat 2-1 acasă cu Sassuolo, Bologna a pierdut, tot acasă, 0-1 cu Lazio. Pentru oaspeți a fost primul meci din sezon. Nu același lucru, însă, e valabil pentru gazde, care au avut de disputat play-off-ul de Conference, 0-0 și 1-0 cu Hapoel Tel Aviv. În ceea ce privește directele dintre Atalanta și Bologna din ultimele două sezoane, scorul e egal, 2-2 la victorii, plus o remiză, una dintre întâlniri fiind în Cupă. Însă, constanta acelor dueluri a fost numărul redus de goluri, maximum două în fiecare întâlnire. Selecția la acest meci este „sub 2,5 goluri”, la cotă 1,90 pe DON.ro.

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Aston Villa – Arsenal, duel de Champions în Premier League

Două dintre reprezentantele Anglie în Champions League, Aston Villa și Arsenal, se întâlnesc în luni, 31 august, de la ora 22:00. Villa a ratat complet startul de campionat, fiind umilită de Brighton cu 4-0. De partea cealaltă, Arsenal nu putea începe mai bine: 3-0 în Supercupa Angliei cu Manchester City și 3-0 cu nou-promovata Coventry în campionat. Dar elevii lui Mikel Arteta trebuie să fie atenți. Au pierdut două din ultimele trei vizite pe terenul lui Aston Villa. Iar în ultimele trei sezoane de Premier League, balanța înclină spre Villa, 3-2 la victorii, plus o remiză. Cele mai recente trei directe au fost toate GG3+, dar pentru meciul de luni ne mulțumim cu „ambele marchează”, la cotă 1,90 pe DON.ro.

Adversar imposibil pentru Andrei Rațiu și Rayo

Ultimul meci de pe biletul zilei de luni, 31 august 2026, este cel dintre Barcelona și Rayo Vallecano, cu începere de la 22:30. și n-au luat niciun gol până acum, 5-0 la Elche și 2-0 cu Bilbao. În schimb, Rayoul lui Andrei Rațiu n-a cunoscut gustul victoriei, 1-2 la Sevilla și 1-1 acasă cu Alaves. E greu de crezut că va reuși să bifeze primul succes chiar pe terenul Barcelonei. Dar surprize apar întotdeauna. Și cel mai ușor pot fi evitate mizând pe altceva, nu pe soliști. La Barcelona – Rayo Vallecano am ales „sub 3,5 goluri”, la cotă 2,00 pe DON.ro. Pentru că niciodată în ultimele 10 partide de La Liga între cele două nu s-au marcat mai mult de 3 goluri. În 70% dintre întâlniri au fost cel mult două reușite pe tabelă.

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Biletul zilei de luni, 31 august: cotă 7,45

În concluzie, pentru luni, 31 august, avem un bilet al zilei cu trei pronosticuri:

„sub 2,5 goluri” în Atalanta – Bologna, la cotă 1,90

„ambele marchează” în Aston Villa – Arsenal, la cotă 1,95

„sub 3,5 goluri” în Barcelona – Rayo Vallecani, la cotă 2,00.

Cumulat, cele trei partide ne aduc o cotă totală de 7,45 și un profit important în start de săptămână. Dar atenție, biletul zilei de pe FANATIK nu este o garanție a câștigului, ci doar o recomandare bazată pe analiza atentă a meciurilor zilei.