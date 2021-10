Biletul zilei de cotă 31! Zi plină de meciuri! Cum putem da lovitura la pariuri?

Recomandările noastre de ieri au fost în mare parte corecte. Au mai rămas câteva propuneri și pentru azi,

Programul este extrem de dens pentru pariori. Jucătorii pasionați stau ca de obicei la pândă, în încercarea de a da lovitura, iar noi am selecționat 8 meciuri din oferta suculentă a zilei, pentru un bilet de cotă 30. Îl poți juca și tu, sau te poți inspira din meciurile alese de noi, dar poți profita și de

Deschidem biletul câștigător cu victoria Parisului la Rennes!

Biletul începe cu Rennes – PSG. Parisul este cu moralul ridicat după victoria cu City iar 1.53 la victorie este o cotă de neratat!

Ca de obicei, mizăm pe Belgia și Olanda, acolo unde golurile sunt o specialitate a casei! PSV trebuie să treacă de perioada mai puțin fastă din campionat și probabil va da spectacol în fața propriilor suporteri, cu Sparta, o echipă cu apărarea șvaițer.

Din Belgia am ales trei meciuri bune de 3+, cu cote frumușele și am completat biletul cu echipele care nu ne-au dezamăgit până acum.

Copenhaga, preferata noastră la pariuri!

Bayern – Eintracht este un meci de goluri multe și, pentru o cotă mai bună, 1,62, am mizat pe gol în prima repriză și două goluri în a doua parte!

Va fi spectacol și pe Olimpico. Roma pare favorită certă, dar Empoli joacă un fotbal frumos, mai ales când evoluează împotriva granzilor din Serie A. Deși 3+ este o opțiune bună, pronosticăm că gazdele vor marca minim 2 goluri, pentru un pariu mai safe.

Închidem biletul cu FC Copenhaga, una din preferatele noastre! Cu excepția derby-ului cu Midtjylland, pierdut la limită, 0-1, gașca nebună din capitala Danemarcei a făcut spectacol peste tot. Viborg este o echipă accesibilă, iar o victorie cu minim două goluri înscrise în meci (1 și 2+) pare o opțiune perfectă la 1.60 cotă.

Cu 8 meciuri am făcut o cotă totală de 30 pe care am plasat-o deja la SUPERBET, cu o miză de 50 lei. Ai codul QR mai jos dacă vrei să pui biletul sau te poți inspira din meciurile alese de noi. În plus,

Biletul zilei are cotă 31!