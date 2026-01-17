Biletul zilei de duminică, 18 ianuarie 2026. Câștig de 265 de lei cu două meciuri din Serie A!

ADVERTISEMENT

Ziua de duminică aduce și mai multe meciuri importante din campionatele de top ale Europei. Microbiștii au ce vedea, iar cei care pariază au destule variante de unde să aleagă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.65 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 18 ianuarie 2026.

Cotă de 1.89 la Parma – Genoa, pentru biletul zilei de duminică, 18 ianuarie 2026

Un nou meci interesant în campionatul Italiei. Parma primește vizita celor de la Genoa, iar ambele echipe își doresc să își adjudece toate cele 3 puncte.

Vecine de clasament, însă despărțite de fix 3 puncte, Parma și Genoa vor lupta până la fluierul final. „Grifonii”, , vor să scape din zona periculoasă a clasamentului, însă „cruciații” nu vor fi prea ușor de dovedit. Vom miza aici pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.89 la NetBet.

Cotă de 1.40 la AC Milan – Lecce, pentru biletul zilei de duminică, 18 ianuarie 2026

Un alt duel demn de urmărit este cel dintre AC Milan și Lecce. „Diavolii”, , vor să se mențină aproape de liderul, și totodată rivală de moarte, Inter, astfel că nu concep să nu își treacă în palmares toate cele 3 puncte.

Cu un lot valoros și nume importante în acesta, AC Milan se poate impune fără prea mari probleme în această confruntare. Noi ne vom concentra, în schimb, pe goluri. Vom miza pe varianta „peste 2 goluri”, care are o cotă de 1.40 la NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.89 pentru pronosticul „ambele echipe marchează: Da” la Parma – Genoa și o cotă de 1.40 pentru „peste 2 goluri” în meciul AC Milan – Lecce, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.65, numai bună pentru un câștig de 265 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.