Biletul zilei de duminică, 20 septembrie. Câștig important cu două meciuri tari din Premier League

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Bournemouth – Liverpool și Fulham – Manchester United sunt meciurile de pe biletul zilei de duminică, 20 septembrie 2026. Selecțiile alese pentru aceste două partide ne-au adus la final o cotă totală de 7,52 cu care putem da lovitura la Betano câștigând 752 de lei, la o miză de 100.

Bournemouth – Liverpool, primul meci de pe biletul zilei din 20 septembrie

Premier League a ajuns la . Liverpool, care a semnat recent cu , are un start de sezon nu tocmai pe măsura așteptărilor fanilor săi. De cealaltă parte, Bournemouth stă și mai rău. Cele două se întâlnesc de la ora 16:00, iar duelul va fi unul extrem de interesant.

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Însă, ținând cont de lotul pe care îl au la dispoziție „Cormoranii”, ne așteptăm ca echipa lui Andoni Iraola să obțină o victorie chiar și în această deplasare. Tocmai din acest motiv am optat la Betano pentru pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2.18.

Fulham – Manchester United, al doilea meci de pe biletul zilei. Produc gazdele marea surpriză?

Manchester United a arătat extrem de bine în a doua parte a sezonului trecut, reușind să se claseze chiar pe locul 3 și să prindă astfel calificarea directă în Champions League. Însă actuala stagiune a început în stilul caracteristic al echipei pentru ultimii 5 ani, iar Michael Carrick riscă să fie demis. Echipa lui în Cupa Ligii Angliei.

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Fulham îi va primi pe „Diavoli” de la 18:30, și, chiar dacă are doar un punct după primele 4 runde, speră să poată produce o surpriză uriașă profitând de scăderea formei adversarilor. Tocmai de aceea, am decis să selectăm varianta „1 solist”, care are la Betano o cotă de 3,45.

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Biletul zilei – cotă 7,52

Recapitulând, pentru duminică, 20 septembrie 2026, am pregătit un bilet al zilei din două partide. Am selectat „2 solist” la Bournemouth – Liverpool, „1 solist” la Fulham – Manchester United. Din aceste două partide, am obținut o cotă totală de 7,52. Putem încasa 752 de lei, la o miză de 100.