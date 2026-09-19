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Biletul zilei de duminică, 20 septembrie. Câștig important cu două meciuri tari din Premier League

Două meciuri din Premier League, programate pe 20 septembrie 2026, formează biletul zilei de duminică, cu o cotă de 7,52 la Betano.
FANATIK
19.09.2026 | 22:00
Biletul zilei de duminica 20 septembrie Castig important cu doua meciuri tari din Premier League
Cu biletul zilei de duminică, 20 septembrie, poți da lovitura la Betano. Foto: Colaj FANATIK.
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Bournemouth – Liverpool și Fulham – Manchester United sunt meciurile de pe biletul zilei de duminică, 20 septembrie 2026. Selecțiile alese pentru aceste două partide ne-au adus la final o cotă totală de 7,52 cu care putem da lovitura la Betano câștigând 752 de lei, la o miză de 100.

Bournemouth – Liverpool, primul meci de pe biletul zilei din 20 septembrie

Premier League a ajuns la etapa cu numărul 5. Liverpool, care a semnat recent cu un nou jucător maghiar, are un start de sezon nu tocmai pe măsura așteptărilor fanilor săi. De cealaltă parte, Bournemouth stă și mai rău. Cele două se întâlnesc de la ora 16:00, iar duelul va fi unul extrem de interesant.

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Însă, ținând cont de lotul pe care îl au la dispoziție „Cormoranii”, ne așteptăm ca echipa lui Andoni Iraola să obțină o victorie chiar și în această deplasare. Tocmai din acest motiv am optat la Betano pentru pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2.18.

Fulham – Manchester United, al doilea meci de pe biletul zilei. Produc gazdele marea surpriză?

Manchester United a arătat extrem de bine în a doua parte a sezonului trecut, reușind să se claseze chiar pe locul 3 și să prindă astfel calificarea directă în Champions League. Însă actuala stagiune a început în stilul caracteristic al echipei pentru ultimii 5 ani, iar Michael Carrick riscă să fie demis. Echipa lui a fost eliminată de Brighton în Cupa Ligii Angliei.

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Fulham îi va primi pe „Diavoli” de la 18:30, și, chiar dacă are doar un punct după primele 4 runde, speră să poată produce o surpriză uriașă profitând de scăderea formei adversarilor. Tocmai de aceea, am decis să selectăm varianta „1 solist”, care are la Betano o cotă de 3,45.

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Biletul zilei – cotă 7,52

Recapitulând, pentru duminică, 20 septembrie 2026, am pregătit un bilet al zilei din două partide. Am selectat „2 solist” la Bournemouth – Liverpool, „1 solist” la Fulham – Manchester United. Din aceste două partide, am obținut o cotă totală de 7,52. Putem încasa 752 de lei, la o miză de 100.

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Biletul zilei de duminică 20 septembrie

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