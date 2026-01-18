Biletul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Câștig de 511 lei cu meciuri din Premier League și La Liga

ADVERTISEMENT

Ziua de luni oferă mai multe meciuri interesante din campionatele de top ale Europei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.11 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 19 ianuarie 2026.

Cotă de 1.75 la Brighton – Bournemouth pentru biletul zilei de luni, 19 ianuarie 2026

Etapa cu numărul 22 din Premier League se încheie luni seară, de la ora 22:00, cu partida dintre Brighton și Bournemouth, un duel foarte important pentru ambele grupări, care ar putea să urce în clasament în cazul în care se vor impune. „Pescărușii” sunt neînvinși în 2026, deși au întâlnit adversari puternici. Echipa pregătită de Fabian Hurzeler a remizat pe terenul lui Manchester City în campionat, 1-1, și a eliminat-o pe Manchester United din Cupa Angliei după un succes cu 2-1 pe Old Trafford.

De cealaltă parte, Bournemouth a disputat mai multe meciuri foarte spectaculoase. După un eșec cu 2-3 contra liderului Arsenal, . Gruparea care a părăsit Cupa Angliei: după 3-3 cu Newcastle United la finalul celor 120 de minute, Bournemouth a cedat cu 6-7 la loviturile de departajare. Ne așteptăm ca duelul de luni seară să fie unul spectaculos, așadar vom miza pe varianta „Ambele marchează și peste 2.5 goluri”, care la SUPERBET are o cotă de 1.75.

Cotă de 2.92 la Elche – Sevilla

Tot de la ora 22:00 se va disputa și duelul care închide runda a 20-a din La Liga, Elche – Sevilla. Deși nu a obținut niciun succes în 2026, Elche are un parcurs bun în acest sezon pe teren propriu, suferind o singură înfrângere. De cealaltă parte, Sevilla traversează un moment nefast, având o serie de 4 eșecuri la rând fără gol marcat.

Și situația din clasament este în favoarea lui Elche, care ocupă locul 10, în timp ce Sevilla se află pe poziția a 16-a. Partida nu se anunță a fi una foarte spectaculoasă, așadar am ales varianta „1 și sub 3.5 goluri”, care are la SUPERBET o cotă de 2.92.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.75 pentru pronosticul „Ambele marchează și peste 2.5 goluri” la Brighton – Bournemouth și o cotă de 2.92 pentru „1 și sub 3.5 goluri” în meciul Elche – Sevilla, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5.11, numai bună pentru un câștig de 511 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

