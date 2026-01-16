Pariuri sportive

Biletul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie 2026. Câștig de 756 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 756 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
FANATIK
16.01.2026 | 22:30
Biletul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie 2026. Câștig de 756 de lei cu fotbal. FOTO: Hepta
Ziua de sâmbătă programează mai multe meciuri importante din campionatele de top ale Europei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.56 la BETANO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 17 ianuarie 2026.

Cotă de 2.75 de la Osasuna – Real Oviedo pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Osasuna ocupă locul 15 în La Liga, însă se află pe poziția a 7-a într-un clasament al meciurilor disputate pe teren propriu. Sâmbătă, de la ora 19:30, gruparea din Pamplona va primi vizita ultimei clasate din campionatul Spaniei, Real Oviedo, și are oportunitatea de a se îndepărta de zona retrogradării.

Gruparea nou-promovată, la care evoluează și portarul român Horațiu Moldovan, nu a mai câștigat un meci din septembrie și are mari șanse să revină în divizia secundă după doar un sezon. În acest context, am ales varianta „1 pauză/1 final”, care la BETANO are o cotă de 2.75.

Cotă de 2.75 la Sunderland – Crystal Palace

Nou-promovata Sunderland a avut un start excelent în Premier League și ocupă momentan locul 10, fiind la doar 5 puncte de „zona Champions League”. Gruparea pregătită de francezul Regis le Bris are un singur eșec în ultimele 7 meciuri oficiale, iar în etapa cu numărul 22 va primi vizita celor de la Crystal Palace, jocul urmând a se disputa sâmbătă, de la ora 17:00. Aflați pe locul 13 în Premier League, londonezii traversează un moment cumplit. Echipa antrenată de Oliver Glasner nu a mai câștigat un meci de pe 11 decembrie, ultimul succes fiind pe terenul formației irlandeze Shelbourne în Conference League.

De atunci, echipa a înregistrat 6 înfrângeri și 3 remize, părăsind ambele cupe interne. În Cupa Ligii, Palace a fost eliminată în sferturi de Arsenal, iar în Cupa Angliei, competiție pe care a câștigat-o în sezonul trecut, a fost învinsă într-un mod uluitor de Macclesfield, echipă din divizia a șasea. Ținând cont de aceste aspecte, vom miza pe pronosticul „1 solist”, care are la BETANO o cotă de 2.75.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 2.75 pentru pronosticul „1 pauză/1 final” la Osasuna – Real Oviedo și o cotă de 2.75 pentru „1 solist” în meciul Sunderland – Crystal Palace, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 7.56, numai bună pentru un câștig de 756 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

