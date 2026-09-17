Pariuri sportive

Biletul zilei de vineri, 18 septembrie: Bayern, Monaco și Rapid ne aduc un câștig de 404 lei

Trei meciuri din Bundesliga, Ligue 1 și Superliga, programate vineri, 18 septembrie 2026, pot aduce un câștig de 312 lei. Ce partide am selectat de la WINBET.
FANATIK
17.09.2026 | 22:20
Biletul zilei de vineri 18 septembrie Bayern Monaco si Rapid ne aduc un castig de 404 lei
Biletul zilei de vineri, 18 septembrie: Bayern, Monaco și Rapid ne aduc un câștig de 404 lei
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Vineri, 18 septembrie 2026, aduce un program bogat de fotbal european, cu partide în Bundesliga, Ligue 1 și Superliga. Din această ofertă am ales, la rubrica „Biletul zilei”, trei meciuri cu mare potențial. Cota finală pe care am obținut-o în urma consultării catalogului de la WINBET este de 4,04.

Meciul zilei de vineri, Bayern München – Union Berlin, ne aduce o cotă de 1,12

Prima partidă de pe biletul zilei vine din Germania. De la ora 20:30, pe Allianz Arena, Bayern München primește vizita celor de la Union Berlin. Echipa lui Vincent Kompany domină autoritar Bundesliga în acest sezon și nu ar trebui să aibă emoții în fața unei formații care se luptă, de regulă, pentru evitarea retrogradării. Diferența de valoare dintre cele două echipe este uriașă, iar bavarezii sunt aproape de neoprit pe teren propriu. Cota pentru „1 solist” în Bayern – Union Berlin este de 1,12 la WINBET.

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Mizăm pe favorite în duelurile AS Monaco – RC Lens și FC Rapid – FC Argeș

Tot vineri, de la ora 20:45, în Ligue 1, AS Monaco joacă acasă cu RC Lens. Monegascii au un start solid de sezon și beneficiază de avantajul terenului propriu în fața unei echipe din Lens aflate într-o formă modestă în deplasare. Anticipăm un succes al gazdelor. Cota pentru victoria lui Monaco este de 2,03 la WINBET.

Ultimul meci de pe biletul zilei de vineri vine din Superliga României. De la ora 21:00, FC Rapid primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci din etapa a 10-a. Giuleștenii sunt favoriți clari pe teren propriu în fața unei formații aflate la mijlocul clasamentului. WINBET oferă o cotă de 1,78 pentru un succes al bucureștenilor. Tragem linie și obținem o cotă finală de 4,04 pentru acest bilet.

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ATENȚIE! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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