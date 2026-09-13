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Biletul zilei la pariuri de luni, 14 septembrie 2026, propune două meciuri foarte interesate din campionatele de top ale Europei. Este vorba despre duelul dintre Leeds United și Newcastle din Premier League și despre partida care închide etapa a 5-a din La Liga, Villarreal – Betis. Am analizat aceste întâlniri și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 5.09 la DON.

Cotă de 2.00 de la Leeds – Newcastle pentru biletul zilei la pariuri de luni, 14 septembrie 2026

Leeds United primește vizita lui Newcastle United în ultimul meci din etapa a 4-a din Premier League. Gazdele pornesc cu prima șansă în duelul de pe Elland Road, care se va disputa luni seară, de la ora 22:00. Formația pregătită de germanul Daniel Farke vine după un meci uluitor în Cupa Ligii Angliei contra lui Chelsea, pierdut cu 3-6.

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De cealaltă parte, „coțofenele” au reușit să obțină calificarea în optimi după ce au învins-o pe Millwall cu 1-0. În campionat, cele două formații sunt neînvinse după primele 3 runde, având fiecare câte o victorie și două remize. Ne așteptăm ca partida să fie una spectaculoasă, așadar la acest joc mizăm pe varianta „Ambele echipe marchează și total goluri: peste 2.5”, care are o cotă de 2.00 la DON.

Cotă de 2.54 la Villarreal – Betis

Tot de la ora 22:00 se va disputa și un meci extrem de interesant în La Liga, între două formații de , Villarreal și Betis. „Submarinul galben” are un start teribil în noua stagiune, neavând niciun succes în primele 5 meciuri oficiale. După două remize, echipa pregătită de Inigo Perez a suferit trei înfrângeri, ultima dintre ele în , 2-3 pe terenul Borussiei Dortmund.

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Betis are un bilanț de 4 victorii și un singur eșec până acum, așadar se află într-o formă mult mai bună înainte de meciul direct, care se va juca pe Estadio de la Ceramica în cadrul etapei 5 din La Liga. În acest context, am ales pronosticul „Pauză sau final: 2”, care are la DON o cotă de 2.54.

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În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON o cotă de 2.00 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează și total goluri: peste 2.5” în meciul Leeds – Newcastle și o cotă de 2.54 pentru „Pauză sau final: 2” la Villarreal – Betis, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.09. Numai bună pentru un câștig de 509 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.