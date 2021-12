Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 decembrie 2021. Meciurile din LaLiga și Serie A ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 500 de lei

Sâmbătă, 18 decembrie, vom paria pe două meciuri din LaLiga și Serie A, în care sunt implicate unele dintre cele mai bune echipe ale celor două campionate. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,10 la şi aşteptăm un profit uriaș.

Biletul zilei de sâmbătă la pariuri va fi deschis cu un derby în partea de sus a clasamentului din LaLiga. Sevilla primește vizita lui . Andaluzii par singurii care îi mai pune realului probleme în lupta la titlu, după ce echipa lui Simeone a pierdut, scor 0-2, cu „galacticii”. Partida va începe la ora 22:00.

A doua confruntare pe care o propunem pentru biletul din prima zi de weekend este cel dintre Atalanta și Roma, din etapa a 18-a a campionatului spaniol. Ambele formații sunt implicate în lupta pentru o clasare cât mai bună în fruntea ierarhiei, iar meciul de la Bergamo va lua startul la ora 16:00.

Cotă de 2,00 de la Sevilla – Atletico Madrid pentru biletul zilei

Sevilla are un start de sezon remarcabil. După 17 etape e pe locul al doilea și are și un meci în minus față de Real Madrid. Andaluzii vin după două victorii, cu Bilbao și Villarreal, ambele câștigate cu 2-0. Sevilla are cea mai bună apărare din campionat, 11 goluri primite, și nu a pierdut până acum acasă, acolo unde s-a impus în șase din cele șapte partide.

De cealaltă parte, campioana nu pare să aibă vreo șansă să își apere titlul. Are cu 13 puncte mai puține decât Real Madrid și vine după două eșecuri, unul cu vicecampioana și altul cu Mallorca. În opt deplasări, echipa lui Simeone s-a impus de patru ori. Stefan Savic, Sime Vrsaljko si Antoine Griezmann sunt accidentați și nu vor putea fi folosiți în această partidă.

Sevilla e neînvinsă de Atletico în ultimele trei dueluri directe de pe teren propriu. Pe ultima a câștigat-o cu 1-0. Cinci din ultimele șase meciuri au avut parte de 2-4 goluri. La această confruntare vom merge pe varianta „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 2,00.

Golurile în Atalanta – AS Roma aduc o cotă de 2,55

Atalanta – AS Roma este unul dintre meciurile tari ale etapei cu numărul 18 din Serie A. Bergamascii sunt mai aproape ca niciodată de titlu. Înaintea rundei, echipa lui Gasperini traversează o formă excepțională. Are șase victorii consecutive în campionat și e la trei puncte în spatele liderului Inter. „Zeița” are al doilea cel mai bun atac din Italia, 37 de goluri marcate.

De cealaltă parte, , dar cu toate acestea speră să rămână ancorată în lupta pentru cupele europene. Înaintea rundei, capitolinii ocupă ultimul astfel de loc, locul 6, cu 28 de puncte, la fel ca Juventus, dar cu un golaveraj superior, 26-19.

AS Roma a spart gheața etapa trecută, după ce pierduse două meciuri la rând. A învins-o cu 2-0 pe Spezia. Pentru acest duel vom da pronosticul „peste 3,5 goluri”, care are la o cotă de 2,55.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 510 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la o cotă de 2,00 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează” în meciul Sevilla – Atletico Madrid și o cotă de 2,55 pentru „Peste 3,5 goluri” la Atalanta – AS Roma, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,10. Numai bună pentru un câștig de 510 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.