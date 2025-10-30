Pariuri sportive

Profețiile lui Dumitru Dragomir pentru meciurile din weekend. Ce vede la Dinamo – CFR Cluj și U Craiova – Rapid

Mitică Dragomir a analizat meciurile din weekend din SuperLiga și a spus ce se va întâmpla. Vezi pe FANATIK ce predicții a avut „Oracolul”.
FANATIK
30.10.2025 | 20:52
Biletul lui Dumitru Dragomir. Ce crede că se va întâmpla la derby-urile din weekend. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Fotbalul românesc continuă cu noi partide tari în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Dumitru Dragomir a analizat cele mai tari meciuri și a spus ce se va întâmpla la Dinamo – CFR Cluj și U Craiova – Rapid.

Dumitru Dragomir a prefațat meciurile Dinamo – CFR Cluj și U Craiova – Rapid

Campionatul României va avea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie două meciuri tari, care vor ține microbiștii cu sufletul la gură. Dinamo primește vizita lui CFR Cluj, în timp ce Bănia va fierbe, la propriu, în duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid. Dumitru Dragomir a analizat la „Profețiile lui Mitică” cele două întâlniri din care vor ieși scântei. Ce semne a pus „Oracolul” în dreptul fiecărei partide.

„Dinamo – CFR, aș fi zis 1 solist, dar merg pe 12. CFR nu prinde play-off, dacă prinde FCSB, e greu… Universitatea Craiova – Rapid, 12. Nu merg pe meci egal nicăieri!” a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Cum arată biletul lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir, zis și „Oracolul” a făcut noi predicții în privința celor mai tari meciuri din această săptămână. Iată cum arată, de fapt, biletul acestuia și ce semne a pus:

  • Dinamo – CFR Cluj: 12 
  • Universitatea Craiova – Rapid: 12

Când se joacă Dinamo – CFR Cluj

Dinamo primește vizita celor de la CFR Cluj vineri, 31 octombrie, de la ora 20:30. „Câinii”, cu dorințe mai mari decât simpla participare în play-off în acest sezon, vor avea în față echipa „rănită” a ardelenilor, cu un parcurs dezamăgitor până acum și care s-a despărțit de antrenorul Andrea Mandorlini.

Când se joacă Universitatea Craiova – Rapid

Universitatea Craiova – Rapid este poate cel mai aprig duel de până acum din acest campionat, întrucât ambele formații luptă direct pentru titlu. Meciul este programat duminică, 2 noiembrie, de la ora 20:30.

