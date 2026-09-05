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Biletul zilei la pariuri de duminică, 6 septembrie 2026, propune două meciuri extrem de interesate din campionatele de top ale Europei. Este vorba despre duelul dintre Valencia și Barcelona din La Liga și despre derby-ul etapei 3 din Premier League, Arsenal – Chelsea. Am analizat aceste întâlniri și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 3.06 la BETANO.

Cotă de 1.78 de la Valencia – Barcelona pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 6 septembrie 2026

Barcelona are un start perfect în noul sezon din La Liga, cu punctaj maxim după primele trei runde. Echipa pregătită de Hansi Flick vrea să profite de pasul greșit făcut vineri de Real Madrid, , și să se îndepărteze la 3 puncte de marea rivală. Duminică, de la ora 17:15, catalanii vor juca pe terenul celor de la Valencia.

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„Liliecii” au obținut un singur punct până acum, chiar în prima etapă, când au remizat cu Celta Vigo pe teren propriu, 0-0. Mai apoi, formația antrenată de Carlos Corberan a cedat cu 0-1 contra lui Betis și cu 1-3 pe terenul nou-promovatei Deportivo. Raphinha are un start fabulos de sezon, cu 5 reușite în primele 3 meciuri, iar pentru acest duel am ales pronosticul „Raphinha marchează oricând”, care are o cotă de 1.78 la BETANO.

Cotă de 1.72 la Arsenal – Chelsea

Duminică, de la ora 18:30 se va disputa derby-ul . Campioana Arsenal va primi vizita rivalei Chelsea pe Emirates, iar partida se anunță a fi una extrem de interesantă. Antrenorii celor două echipe, Mikel Arteta și Xabi Alonso, sunt prieteni din copilărie și au fost coechipieri la juniori, însă acum vor fi rivali într-o partidă extrem de importantă.

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Ambele formații au punctaj maxim după primele două runde, însă Arsenal pornește cu prima șansă, fiind avantajată atât de omogenitatea lotului, cât și de faptul că meciul se dispută pe Emirates. Ne așteptăm la un duel tensionat pe arena londoneză, așadar varianta pe care am ales-o pentru acest meci este „Total cartonașe Chelsea: peste 2.5”, care are la BETANO o cotă de 1.72.

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În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.78 pentru pronosticul „Raphinha marchează oricând” în meciul Valencia – Barcelona și o cotă de 1.72 pentru „Total cartonașe Chelsea: peste 2.5” la Arsenal – Chelsea, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.06. Numai bună pentru un câștig de 306 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.