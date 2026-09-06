Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 7 septembrie 2026. Câștig de peste 300 de lei cu meciuri din La Liga și Serie A

Biletul zilei la pariuri de luni, 7 septembrie 2026, are la bază două meciuri din campionate puternice ale Europei. Putem obține un câștig de peste 300 de lei cu dueluri din La Liga și Serie A.
Adrian Baciu
06.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri luni 7 septembrie 2026 Castig de peste 300 de lei cu meciuri din La Liga si Serie A
Biletul zilei la pariuri, 7 septembrie 2026: câștig important cu meciuri din La Liga și Serie A. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Săptămâna începe cu meciuri excelente din campionate de top ale Europei. Nu puteam rata această ofertă bogată și am ales, pentru biletul zilei la pariuri de luni, 7 septembrie, două întâlniri din La Liga și Serie A. Din două cote am făcut un pariu extrem de atractiv, care ne poate aduce un câștig de 317 lei la DON.ro.

Biletul zilei la pariuri, luni, 7 septembrie 2026. Echipa lui Ionuț Radu ne poate ajuta să prindem o cotă de 1,62

Meci important pentru echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, luni, în deplasare cu Getafe. În etapa a 5-a din La Liga, avem un duel între două formații aflate în mare suferință. Gazdele sunt pe locul 15, cu 3 puncte din 9 posibile, în timp ce echipa din Vigo stă și mai rău, fiind pe locul 17, cu 2 puncte acumulate.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu și colegii săi încă nu știu cum este să câștigi în acest sezon. Celta are 2 victorii și remize. Anticipăm acum, la meciul cu Getafe din deplasare, mult mai mult risc din partea ambelor formații. De la acest meci am ales pariul „Peste 1,5 goluri” la o cotă mai mult decât atractivă de 1,62 oferită de DON.ro.

Statistica meciurilor directe Getafe – Celta Vigo este de partea noastră. Dacă ne uităm în urmă vedem faptul că, din ultimele 6 dueluri, în 4 am avut meciuri deschise. Iată scorurile înregistrate: 0-0, 1-2, 3-2, 1-0, 0-3, 1-1. Nu avem nevoie acum de o ploaie de goluri, ci doar de două pentru a prinde pariul.

ADVERTISEMENT
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care...
Digi24.ro
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială

Mizăm pe spectacol în Udinese – Lazio pentru o cotă de 1,95

Etapa 3-a a sezonului de Serie A propune luni, 7 septembrie, două meciuri extrem de interesante. Cagliari primește vizita celor de la Lecce, de la ora 19:30, apoi, de la 21:45, pe Stadio Friuli din Udine, echipa gazdă, Udinese, dă piept cu Lazio Roma. Am ales acest al doilea meci să-l punem pe biletul zilei.

ADVERTISEMENT
Câți bani trebuie să plătească fiica lui Gigi Becali, după lovitura primită de...
Digisport.ro
Câți bani trebuie să plătească fiica lui Gigi Becali, după lovitura primită de la instanță

Vom miza pe un „GG – ambele marchează” pentru o cotă de 1,95 la DON.ro. Nu am ales la întâmplare acest pariu, ci ne-am bazat pe istoria meciurilor directe. Iată scorurile ultimelor 6 încleștări Udinese – Lazio: 3-3, 1-1, 1-1, 2-1, 1-2 și 1-2. Cota finală pe biletul zilei este de 3,17. Cu 100 de lei mizați putem obține un excelent câștig de 317 lei.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, luni, 7 septembrie 2026
Biletul zilei la pariuri, luni, 7 septembrie 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de duminică, 6 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 6 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet de la Oțelul – Rapid
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Câștig de 500 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Câștig de 500 de lei cu meciuri Grecia, Italia și Turcia
Pontul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet de la Dinamo – FCSB
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!