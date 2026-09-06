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Săptămâna începe cu meciuri excelente din campionate de top ale Europei. Nu puteam rata această ofertă bogată și am ales, pentru biletul zilei la pariuri de luni, 7 septembrie, două întâlniri din La Liga și Serie A. Din două cote am făcut un pariu extrem de atractiv, care ne poate aduce un câștig de 317 lei la DON.ro.

Biletul zilei la pariuri, luni, 7 septembrie 2026. Echipa lui Ionuț Radu ne poate ajuta să prindem o cotă de 1,62

Meci important pentru echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, luni, în deplasare cu Getafe. În etapa a 5-a din La Liga, avem un duel între două formații aflate în mare suferință. Gazdele sunt pe locul 15, cu 3 puncte din 9 posibile, în timp ce echipa din Vigo stă și mai rău, fiind pe locul 17, cu 2 puncte acumulate.

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încă nu știu cum este să câștigi în acest sezon. Celta are 2 victorii și remize. Anticipăm acum, la meciul cu Getafe din deplasare, mult mai mult risc din partea ambelor formații. De la acest meci am ales pariul „Peste 1,5 goluri” la o cotă mai mult decât atractivă de 1,62 oferită de DON.ro.

Statistica meciurilor directe Getafe – Celta Vigo este de partea noastră. Dacă ne uităm în urmă vedem faptul că, din ultimele 6 dueluri, în 4 am avut meciuri deschise. Iată scorurile înregistrate: 0-0, 1-2, 3-2, 1-0, 0-3, 1-1. Nu avem nevoie acum de o ploaie de goluri, ci doar de două pentru a prinde pariul.

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Mizăm pe spectacol în Udinese – Lazio pentru o cotă de 1,95

propune luni, 7 septembrie, două meciuri extrem de interesante. Cagliari primește vizita celor de la Lecce, de la ora 19:30, apoi, de la 21:45, pe Stadio Friuli din Udine, echipa gazdă, Udinese, dă piept cu Lazio Roma. Am ales acest al doilea meci să-l punem pe biletul zilei.

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Vom miza pe un „GG – ambele marchează” pentru o cotă de 1,95 la DON.ro. Nu am ales la întâmplare acest pariu, ci ne-am bazat pe istoria meciurilor directe. Iată scorurile ultimelor 6 încleștări Udinese – Lazio: 3-3, 1-1, 1-1, 2-1, 1-2 și 1-2. Cota finală pe biletul zilei este de 3,17. Cu 100 de lei mizați putem obține un excelent câștig de 317 lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.