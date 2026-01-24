Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 ianuarie 2026. Câștig de 292 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică ,25 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 292 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Serie A.
FANATIK
24.01.2026 | 22:30
Iubitorii fotbalului au parte de un weekend de colecție, cu meciuri de foc în cele mai tari competiții din Europa. Noi, alături de Don.ro, am selectat două partide extrem de interesante pentru biletul zilei de duminică la pariuri.

Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 ianuarie 2026. Câștig de 292 de lei cu fotbal

Prima partidă care ne-a atras atenția este Barcelona – Real Oviedo. Catalanii s-au încurcat în runda precedentă, când au fost învinși surprinzător în deplasarea cu Real Sociedad, iar acum Yamal și colegii săi vor să își ia revanșa în fața propriilor fani.

Barcelona pleacă clar cu prima șansă și suntem de părere că va fi un recital al catalanilor, care nu își permit să mai facă pași greșiți dacă vor să pună mâna pe al doilea titlu consecutiv în La Liga. Noi mergem pe selecția total goluri Barcelona peste 3,5, cu o cotă de 1,95.

Cotă de 1,50 la Juventus –  Napoli

Tot duminică se joacă și în Italia un meci de foc. Juventus va primi vizita campioanei en titre Napoli. Se anunță spectacol total, deoarece ambele echipe sunt implicate în lupta la titlu și avem toate motivele să ne așteptăm la un meci intens.

Aici evităm să mergem pe mâna unui pariu solist, întrucât partida este una extrem de echilibrată. Se întâlnesc două echipe care se cunosc foarte bine, iar din acest motiv alegem selecția total goluri sub 2,5, cu o cotă de 1,50, ceva mai mică, dar destul de sigură.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Don.ro o cotă de 1,95 pentru pronosticul „total goluri Barcelona peste 3,5” în meciul Barcelona – Real Oviedo și o cotă de 1,50 pentru selecția „total goluri sub 2,5” la partida Juventus – Napoli. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 2,92, numai bună pentru un câștig de 292 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

