Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026. Câștig de 414 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 414 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din grupa unică de Europa League.
Traian Terzian
21.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de joi 22 ianuarie 2026 Castig de 414 lei cu fotbal
Câștig formidabil cu biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 7-a, penultima din Europa League, în care se joacă ultimele șanse pentru calificare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.14 la Betano și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026.

Cotă de 2.15 de la Feyenoord – Sturm Graz pentru biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Feyenoord Rotterdam – Sturm Graz, programat de la ora 19:45. Este un duel de care pe care pentru rămânerea în cursa de a încheia între primele 24.

ADVERTISEMENT

Olandezii vin după o înfrângere dramatică în campionat, iar situația este tensionată la club și scaunul antrenorului Robin van Persie se clatină serios. Încă un rezultat negativ ar putea să-i fie fatal fostului mare atacant.

Austriecii sunt și ei în afara locurile ce duc în play-off și au nevoie de o victorie pentru a mai spera la calificare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”goluri prima repriză: peste 1.5”, pentru că și cota de 2.15 oferită de Betano este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Golurile de la Dinamo Zagreb – FCSB aduc o cotă de 1.93

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Dinamo Zagreb – FCSB, care va avea loc de la ora 22:00. Ambele formații au nevoie de puncte pentru a nu fi eliminate, iar acest lucru poate aduce un un joc spectaculos.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

Pentru campioana României se anunță un adevărat infern pe stadionul Maksimir din Zagreb, dar elevii lui Elias Charalambous au arătat în nenumărate rânduri că știu să să joace sub presiune și pot obține rezultate mari.

Croații sunt primii sub linia de calificare și vor dori să nu piardă șansa de a se bate până în ultima clipă, însă FCSB poate profita de tensiunile de la club. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 2.5”, care are la Betano o cotă de 1.93.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 414 lei

Biletul zilei la pariuri joi 22 ianuarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.15 pentru pronosticul ”goluri prima repriză: peste 1.5” în meciul Feyenoord Rotterdam – Sturm Graz și o cotă de 1.93 pentru ”total goluri: peste 2.5” la Dinamo Zagreb – FCSB, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.14. Numai bună pentru un câștig de 414 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 20 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Inter – Arsenal
Biletul zilei la pariuri, marți, 20 ianuarie 2026. Câștig de 584 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 20 ianuarie 2026. Câștig de 584 de lei cu meciuri din UEFA Champions League
Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Petrolul – Universitatea Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!