Biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026. Câștig de 414 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 7-a, penultima din Europa League, în care se joacă ultimele șanse pentru calificare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.14 la Betano și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026.

Cotă de 2.15 de la Feyenoord – Sturm Graz pentru biletul zilei la pariuri de joi, 22 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Feyenoord Rotterdam – Sturm Graz, programat de la ora 19:45. Este un duel de care pe care pentru rămânerea în cursa de a încheia între primele 24.

Olandezii vin după o , iar situația este tensionată la club și scaunul antrenorului Robin van Persie se clatină serios. Încă un rezultat negativ ar putea să-i fie fatal fostului mare atacant.

Austriecii sunt și ei în afara locurile ce duc în play-off și au nevoie de o victorie pentru a mai spera la calificare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”goluri prima repriză: peste 1.5”, pentru că și cota de 2.15 oferită de Betano este foarte tentantă.

Golurile de la Dinamo Zagreb – FCSB aduc o cotă de 1.93

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Dinamo Zagreb – FCSB, care va avea loc de la ora 22:00. Ambele formații au nevoie de puncte pentru a nu fi eliminate, iar acest lucru poate aduce un un joc spectaculos.

Pentru campioana României se anunță un adevărat infern pe stadionul Maksimir din Zagreb, dar elevii lui Elias Charalambous au arătat în nenumărate rânduri că știu să să joace sub presiune și pot obține rezultate mari.

Croații sunt primii sub linia de calificare și vor dori să nu piardă șansa de a se bate până în ultima clipă, însă . La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 2.5”, care are la Betano o cotă de 1.93.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 414 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.15 pentru pronosticul ”goluri prima repriză: peste 1.5” în meciul Feyenoord Rotterdam – Sturm Graz și o cotă de 1.93 pentru ”total goluri: peste 2.5” la Dinamo Zagreb – FCSB, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.14. Numai bună pentru un câștig de 414 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.