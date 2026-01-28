Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de joi, 29 ianuarie 2026. Câștig de 578 de lei cu două meciuri din Europa League

Biletul zilei la pariuri de joi, 29 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 578 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Europa League.
FANATIK
28.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de joi 29 ianuarie 2026 Castig de 578 de lei cu doua meciuri din Europa League
Biletul zilei la pariuri de joi, 29 ianuarie 2026. Câștig de 578 de lei cu două meciuri din Europa League. FOTO: Hepta
Faza ligii din Europa League se încheie joi seară, de la ora 22:00, când vor avea loc cele 18 partide din etapa a 8-a. Cu ajutorul SUPERBET am făcut o selecție cu două jocuri care, combinate, ne pot aduce un profit important.

Cotă de 3.25 la FC Porto – Rangers, pentru biletul zilei la pariuri de joi, 29 ianuarie 2026

Înainte de ultima etapă din faza ligii, FC Porto se află pe poziția a 9-a în Europa League, cu 14 puncte. Pentru a spera la o calificare direct în optimi, lusitanii au nevoie de un succes în meciul de pe teren propriu contra celor de la Rangers, care ocupă locul 32 și nu mai au șanse la o calificare în faza eliminatorie.

Ținând cont de aceste aspecte, dar și de avantajul terenului propriu, portughezii pornesc cu prima șansă în această dispută, însă Rangers se află într-o formă excelentă, având 8 victorii consecutive în toate competițiile. În etapa precedentă din Europa League, scoțienii au obținut primul succes din faza ligii, 1-0 cu Ludogorets. Suntem de părere că aceștia vor reuși să înscrie cel puțin un gol pe Estadio do Dragao, așadar am ales varianta „1 și ambele marchează”, care la SUPERBET are o cotă de 3.25.

Cotă de 1.78 la Midtjylland – Dinamo Zagreb

Midtjylland a avut un parcurs excelent în primele 7 etape din faza ligii, cu 5 victorii, o remiză și un singur eșec. Danezii ocupă locul 4 și au nevoie de un nou succes pentru a fi siguri de calificarea directă în optimile de finală. În ultima etapă, gruparea antrenată de Mike Tullberg va primi vizita celor de la Dinamo Zagreb.

Croații ocupă momentan locul 20 și sunt aproape siguri de prezența în faza eliminatorie după succesul cu 4-1 obținut pe teren propriu contra celor de la FCSB. Danezii pornesc ca favoriți în acest duel, deoarece au avut un parcurs perfect pe teren propriu până acum, așadar am ales să mizăm pe pronosticul „1 solist”,  care are la SUPERBET o cotă de 1.78.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem din partea celor de la SUPERBET o cotă de 3.25 pentru pronosticul „1 şi ambele marchează” la meciul FC Porto – Rangers și o cotă de 1.78 pentru selecția „1 solist” la partida Midtjylland – Dinamo Zagreb. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 5.78, numai bună pentru un câștig de 578 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

