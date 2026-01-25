Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de luni, 26 ianuarie 2026. Câștig de 407 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 26 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 407 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Serie A.
FANATIK
25.01.2026 | 22:30
ULTIMA ORĂ
Se anunță o nouă săptămână cu meciuri de foc în cele mai tari competiții din Europa, iar noi, așa cum v-am obișnuit, am ales să facem un bilet interesant cu ajutorul celor de la MaxBet. Am inclus două partide, iar cu doar 100 de lei investiți putem pune mâna pe un profit impresionant.

Primul meci care ne-a atras atenția este duelul din Premier League dintre Everton și Leeds. Partida este una extrem de interesantă, se întâlnesc două echipe aflate în partea a doua a clasamentului, care au nevoie de puncte pentru a nu retrograda.

Leeds nu trece prin cea mai bună perioadă. Dacă în sezoanele precedente se bătea la locurile care duc în cupele europene, acum riscă serios să retrogradeze în Championship. Everton, în schimb, arată ceva mai bine de o lună și pleacă cu prima șansă.

Noi suntem de părere că Everton nu va pierde meciul de pe teren propriu cu Leeds. Partida este una echilibrată, însă forma bună prin care trec „caramelele” ne duce cu gândul la pronosticul „1X”, care la MaxBet are o cotă de 1,51.

Cota 2,70 la Verona – Udinese

Un alt meci tare al zilei de luni, 26 ianuarie, este Verona – Udinese. Ambele echipe sunt în partea de jos a clasamentului și au nevoie de puncte pentru a urca în ierarhie. Gazdele nu au mai câștigat un meci din data de 14 decembrie.

Noi credem că Udinese, echipa mai bine clasată în acest moment, va lua toate cele trei puncte. Verona pare în criză totală și este greu de crezut că va produce surpriza, deși joacă pe teren propriu. Din acest motiv, mergem pe selecția „2 solist”, cu o cotă de 2,70.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem din partea celor de la MaxBet o cotă de 1,51 pentru pronosticul „1X” în meciul Everton – Leeds și o cotă de 2,70 pentru selecția „2 solist” la partida Verona – Udinese. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 4,07, numai bună pentru un câștig de 407 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

