Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 417 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal, ambele din Bundesliga.
FANATIK
26.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de marti 27 ianuarie 2026 Castig de 417 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal
ADVERTISEMENT

Avem parte de o nouă săptămână cu meciuri de colecție în cupele europene, dar pentru marți, 27 ianuarie, am pregătit un bilet de încălzire cu două partide tari din Bundesliga. Cu ajutorul Betano am făcut o selecție cu două jocuri care, combinate, ne pot aduce profit.

Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal

Primul meci pe care l-am inclus pe biletul zilei de marți este Werder Bremen – Hoffenheim. Se întâlnesc două echipe cu obiective diferite în acest sezon de Bundesliga, iar specialiștii se așteaptă la un adevărat spectacol.

ADVERTISEMENT

Hoffenheim are parte de un sezon de vis, fiind pe locul 3 în Bundesliga după primele 18 etape, iar fanii visează la o calificare în UEFA Champions League. De partea cealaltă, Werder Bremen luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Noi credem că Hoffenheim, favorită clară, va lua cele 3 puncte și își va consolida poziția din clasament. Nu a mai pierdut un meci de la începutul lunii decembrie și pare să aibă toate șansele să obțină un nou succes. La Betano avem cota 2,22 pentru pronosticul „2 solist”.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

Cota 1,88 la St. Pauli – RB Leipzig

Tot marți, de la aceeași oră, se joacă St. Pauli – RB Leipzig. Și aici situația arată destul de similar. Gazdele sunt pe penultimul loc în Bundesliga, iar echipa oaspete este în lupta pentru calificarea în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

Și pentru acest joc ne așteptăm la un scenariu asemănător. Leipzig trebuie să își demonstreze statutul de favorită și să ia cele 3 puncte. La Betano, cota pentru pronosticul „2 solist” este una foarte bună, de 1,88.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem din partea celor de la Betano o cotă de 2,22 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Werder Bremen – Hoffenheim și o cotă de 1,88 pentru selecția „2 solist” la partida St. Pauli – RB Leipzig. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 4,17, numai bună pentru un câștig de 417 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de duminică, 25 ianuarie. Bet Builder de cotă 6,42 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 25 ianuarie. Bet Builder de cotă 6,42 la Superbet pentru FCSB – CFR Cluj
Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 ianuarie 2026. Câștig de 292 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 25 ianuarie 2026. Câștig de 292 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Bet Builder de cotă 7,01 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Bet Builder de cotă 7,01 la Superbet pentru Universitatea Craiova – FC Botoșani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos...
iamsport.ro
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos de pe post! Decizia luată de televiziune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!