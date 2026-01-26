ADVERTISEMENT

Avem parte de o nouă săptămână cu meciuri de colecție în cupele europene, dar pentru marți, 27 ianuarie, am pregătit un bilet de încălzire cu două partide tari din Bundesliga. Cu ajutorul Betano am făcut o selecție cu două jocuri care, combinate, ne pot aduce profit.

Biletul zilei la pariuri de marți, 27 ianuarie 2026. Câștig de 417 de lei cu fotbal

Primul meci pe care l-am inclus pe biletul zilei de marți este Werder Bremen – Hoffenheim. Se întâlnesc două echipe cu obiective diferite în acest sezon de Bundesliga, iar specialiștii se așteaptă la un adevărat spectacol.

ADVERTISEMENT

Hoffenheim are parte de un sezon de vis, fiind pe locul 3 în după primele 18 etape, iar fanii visează la o calificare în UEFA Champions League. De partea cealaltă, Werder Bremen luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Noi credem că Hoffenheim, favorită clară, va lua cele 3 puncte și își va consolida poziția din clasament. și pare să aibă toate șansele să obțină un nou succes. La Betano avem cota 2,22 pentru pronosticul „2 solist”.

ADVERTISEMENT

Cota 1,88 la St. Pauli – RB Leipzig

Tot marți, de la aceeași oră, se joacă St. Pauli – RB Leipzig. Și aici situația arată destul de similar. Gazdele sunt pe penultimul loc în Bundesliga, iar echipa oaspete este în lupta pentru calificarea în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Și pentru acest joc ne așteptăm la un scenariu asemănător. Leipzig trebuie să își demonstreze statutul de favorită și să ia cele 3 puncte. La Betano, cota pentru pronosticul „2 solist” este una foarte bună, de 1,88.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem din partea celor de la Betano o cotă de 2,22 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Werder Bremen – Hoffenheim și o cotă de 1,88 pentru selecția „2 solist” la partida St. Pauli – RB Leipzig. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 4,17, numai bună pentru un câștig de 417 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.