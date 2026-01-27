Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de lei cu două meciuri din Champions League

ADVERTISEMENT

Fotbalul de top din Europa revine, iar miercuri, 28 ianuarie, vom avea parte de ultima etapă a fazei ligii din Champions League. Cu ajutorul NetBet am făcut o selecție cu două jocuri care, combinate, ne pot aduce un profit frumușel.

Cotă de 1.56 la Borussia Dortmund – Inter, pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026

Primul meci pe care ne vom concentra este cel dintre două forțe ale țărilor din care provin: Borussia Dortmund (Germania) și Inter Milano (Italia). Partida este crucială pentru ambele formații, calificarea în runda următoare fiind marele obiectiv.

ADVERTISEMENT

Gazdele vin după un eșec în deplasare cu Tottenham (scor 0-2), în timp ce oaspeții, , vin tot după un eșec, dar acasă cu Arsenal (scor 1-3).

Având în vedere apetitul ofensiv al ambelor formații, precum și nevoia de a pune mâna pe toate cele 3 puncte puse în joc, vom miza aici pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.56 la NetBet.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.17 la Benfica – Real Madrid, pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026

A doua confruntare către care ne îndreptăm atenția este cea dintre Benfica lui Jose Mourinho și Real Madrid, pregătită acum de Arbeloa. Lusitanul i-a antrenat în trecut pe madrileni, iar actualul tehnician al acestora i-a fost chiar elev.

ADVERTISEMENT

Meciul va fi unul extrem de interesant. și cu siguranță mai au și altele pregătite pentru duelul cu Benfica. De aceea, vom miza aici pe varianta „peste 3.5 goluri”, care are la NetBet o cotă de 2.17.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem din partea celor de la NetBet o cotă de 1.55 pentru pronosticul „ambele echipe marchează: Da” la meciul Borussia Dortmund – Inter și o cotă de 2.17 pentru selecția „peste 3.5 goluri” la partida Benfica – Real Madrid. Combinate pe un singur bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 3,39, numai bună pentru un câștig de 339 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.