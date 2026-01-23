Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026. Câștig de 539 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, în care evoluează pretendente la titlu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.39 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026.

Cotă de 2.20 de la Manchester City – Wolverhampton pentru biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de sâmbătă la pariuri cu meciul Manchester City – Wolverhampton, din etapa a 23-a din Premier League, programat de la ora 17:00. ”Cetățenii” vin după două înfrângeri grele și caută să se împace cu fanii.

După ce au pierdut în campionat derby-ul orașului, City a primit o adevărată . În plus, Pep Guardiola se confruntă cu numeroase absențe în lot, iar acest lucru face misiunea și mai dificilă.

”Lupii” au sezon mizerabil și se află pe toboganul spre Championship, dar vor veni pe Etihad să se apere cu atenție și cu speranța că nu vor lua multe. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri Manchester City: 1-2”, care are la Superbet o cotă de 2.20.

Golurile de la Villarreal – Real Madrid aduc o cotă de 2.45

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Villarreal – Real Madrid, din runda a 21-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Este un duel extrem de interesant între două formații aflate pe podiumul clasamentului.

În ciuda faptului că echipa este la un punct în spatele rivalei Barcelona și cu un pas în optimile Champions League, scandalurile se țin lanț de madrileni. și i se cere plecarea după ce l-a demis pe Xabi Alonso.

”Submarinul galben” va încerca să profite de toate aceste disensiuni din tabăra ”galacticilor” și să dovedească faptul că nimic nu este întâmplător în parcursul din acest sezon. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 4-6”, pentru că și cota de 2.45 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 539 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.20 pentru pronosticul ”interval goluri Manchester City: 1-2” în meciul Manchester City – Wolverhampton și o cotă de 2.45 pentru ”interval goluri: 4-6” la Villarreal – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.39. Numai bună pentru un câștig de 539 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.