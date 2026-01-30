Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Câștig de 407 lei cu meciuri din Premier League și La Liga

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 407 de lei cu ajutorul a două meciuri din Premier League, plus unul din La Liga.
FANATIK
30.01.2026 | 22:30
Cum arată biletul zilei la pariuri de sâmbătă cu meciuri din Premier League
Ca de obicei, weekendul ne propune o ofertă bogată în zona de pariuri sportive, iar împreună facem un bilet care să fie la finalul zilei verde și să ne aducă un profit frumos.

Atletico Madrid își confirmă superioritatea? Duel cu Levante în La Liga

Începem cu meciul din La Liga, dintre Levante și Atletico Madrid. Formația lui Diego Simeone vine după un eșec neașteptat în Liga Campionilor, 1-2, cu Bodo Glimt, însă în campionat are rezultate mult mai bune și caută să-și continue forma bună. De cealaltă parte, trupa din Valencia a obținut un succes în runda trecută, 3-2, cu Elche, și caută să facă puncte.

Totuși, noi mizăm pe valoarea superioară a jucătorilor lui Atletico Madrid, care sunt cu ochii pe primele locuri și cu dorință de a arăta că se bat la câștigarea titlului. Datorită acestui fapt, o să mergem pe pronosticul de 2 solist, victorie Atletico Madrid, pentru o cotă de 1,63 oferită de Maxbet.

Meciuri tari în Premier League. Chelsea are nevoie de puncte în partida cu West Ham, în timp ce Liverpool joacă cu Newcastle

Etapa cu numărul 24 din Premier League ne aduce, ca de obicei, meciuri tari. Chelsea primește vizita lui West Ham, un duel londonez ce se anunță a fi extrem de disputat. Cu noul antrenor, Liam Rosenior, trupa de pe Stanford Bridge are o altă față și va căuta să-și confirme forma bună în care se află. Astfel, noi mizăm pe victorie Chelsea, 1 solist, la meciul cu West Ham, pentru o cotă de 1,53 oferită de Maxbet.

Un alt duel tare va avea loc pe Anfield Road, între Liverpool și Newcastle, două echipe de Champions League. Ambele au reușit să-și asigure calificarea mai departe în cea mai tare competiție intercluburi, iar acum sunt pregătite din nou de încleștările din campionat. Noi mizăm pe un meci spectaculos, în care se vor marca minim 3 goluri, pentru o cotă de 1,63 oferită de Maxbet.

Astfel, biletul zilei la pariuri formează, din cele 3 meciuri, o cotă totală de 4,07 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 407 lei.

  • Levante – Atletico Madrid – 2 solist – cotă 1,63 la Maxbet
  • Chelsea – West Ham – 1 solist – cotă 1,53 la Maxbet
  • Liverpool – Newcastle – minim 3 goluri – cotă 1,63 la Maxbet

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Tags:
