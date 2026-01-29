Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 ianuarie 2026. Câștig de 421 de lei cu SuperLiga și Bundesliga

Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 421 de lei cu ajutorul a două meciuri din SuperLiga, plus unul din Bundesliga.
FANATIK
29.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri de vineri 30 ianuarie 2026 Castig de 421 de lei cu SuperLiga si Bundesliga
Mizăm pe Dinamo cu Petrolul pe biletul zilei
ADVERTISEMENT

SuperLiga revine în forță de vineri, cu două meciuri interesante, în care favoritele joacă pe teren propriu, iar speranțele că biletul zilei va fi verde sunt foarte mari.

CFR Cluj – Metaloglobus, duel dezechilibrat în Gruia?

CFR Cluj tocmai a reușit o victorie importantă, 4-1, cu FCSB, la București, și a reintrat serios în lupta pentru play-off. Formația pregătită de Daniel Pancu trebuie acum să confirme rezultatul bun de pe Arena Națională și să obțină alte 3 puncte la duelul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Formația antrenată de Mihai Teja duce o luptă ce uneori pare imposibilă, de evitarea retrogradării, iar rezultatele și situația din clasament îngreunează misiunea echipei de a fi și anul viitor în SuperLiga. Noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1,64 oferită de DON.

Dinamo are șansa să revină pe primul loc în SuperLiga. Duel cu Petrolul, pe Arcul de Triumf

Trupa pregătită de Zeljko Kopic are un start excelent de 2026, cu două victorii din două posibile, și visează să fie din nou pe primul loc în SuperLiga, asta după ce a stat timp de 24 de ore în vârful clasamentul în urma victoriei cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

De cealaltă parte cei de la Petrolul au început prost anul și au pierdut ambele meciuri disputate până acum, iar situația nu este deloc una bună, spectrul retrogradării planând serios asupra grupării ploieștene. Pentru duelul dintre Dinamo și Petrolul noi o să mizăm pe pronosticul de 1 solist, la o cotă de 1,52 oferită de DON.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Spectacol în Bundesliga? Duel tare între Koln și Wolfsburg

Campionatul din Germania este, conform statisticilor, cel mai spectaculos din Europa, iar golurile multe care se marchează contribuie mult la acest lucru. Privitorul neutru are parte de un show și chiar de suspans în multe dintre meciurile vizionate.

Datorită acestor lucruri, noi mizăm pe spectacol și în duelul dintre Koln și Wolfsburg, în care pronosticăm că se marchează minim 3 goluri în meci, la o cotă de 1,64 oferită de DON. Astfel, biletul zilei, format din cele 3 evenimente de mai sus, ne aduce o cotă totală de 4,12 la DON, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga 421 de lei.

ADVERTISEMENT
  • CFR Cluj – Metaloglobus – Peste 2,5 goluri – cotă 1,64 oferită de DON
  • Dinamo – Petrolul – 1 solist – cotă 1,52 oferită de DON
  • Koln – Wolfsburg – Peste 2,5 goluri – cotă 1,64 oferită de DON
Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Borussia Dortmund – Inter
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 28 ianuarie 2026. Câștig de 339 de lei cu două meciuri din Champions League
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor...
Fanatik
Pontul zilei de marți, 27 ianuarie. Cotele de calificare în play-off ale echipelor din SuperLiga. Ce șanse au acum FCSB și CFR Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum, ofertat să devină ambasadorul unei cunoscute case de pariuri! Ce răspuns...
iamsport.ro
Radu Naum, ofertat să devină ambasadorul unei cunoscute case de pariuri! Ce răspuns a dat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!