Biletul zilei la pariuri de vineri, 30 ianuarie 2026. Câștig de 421 de lei cu SuperLiga și Bundesliga

ADVERTISEMENT

SuperLiga revine în forță de vineri, cu două meciuri interesante, în care favoritele joacă pe teren propriu, iar speranțele că biletul zilei va fi verde sunt foarte mari.

CFR Cluj – Metaloglobus, duel dezechilibrat în Gruia?

CFR Cluj tocmai a reușit o victorie importantă, 4-1, cu FCSB, la București, și a reintrat serios în lupta pentru play-off. Formația pregătită de Daniel Pancu trebuie acum să confirme rezultatul bun de pe Arena Națională și să obțină alte 3 puncte la duelul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Formația antrenată de Mihai Teja duce o luptă ce uneori pare imposibilă, de evitarea retrogradării, iar rezultatele și situația din clasament îngreunează misiunea echipei de a fi și anul viitor în SuperLiga. Noi mizăm pe minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1,64 oferită de DON.

Dinamo are șansa să revină pe primul loc în SuperLiga. Duel cu Petrolul, pe Arcul de Triumf

Trupa pregătită de Zeljko Kopic are un start excelent de 2026, cu două victorii din două posibile, și visează să fie din nou pe primul loc în SuperLiga, asta după ce a stat timp de 24 de ore în vârful clasamentul în urma victoriei cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte cei de la Petrolul au început prost anul și au pierdut ambele meciuri disputate până acum, iar situația nu este deloc una bună, spectrul retrogradării planând serios asupra grupării ploieștene. noi o să mizăm pe pronosticul de 1 solist, la o cotă de 1,52 oferită de DON.

ADVERTISEMENT

Spectacol în Bundesliga? Duel tare între Koln și Wolfsburg

Campionatul din Germania este, conform statisticilor, cel mai spectaculos din Europa, iar golurile multe care se marchează contribuie mult la acest lucru. Privitorul neutru are parte de un show și chiar de suspans în multe dintre meciurile vizionate.

Datorită acestor lucruri, noi mizăm pe spectacol și în duelul dintre Koln și Wolfsburg, în care pronosticăm că se marchează minim 3 goluri în meci, la o cotă de 1,64 oferită de DON. Astfel, , format din cele 3 evenimente de mai sus, ne aduce o cotă totală de 4,12 la DON, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga 421 de lei.

ADVERTISEMENT