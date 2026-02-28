Biletul zilei la pariuri, duminică, 01 martie 2026. Câștig de 550 de lei cu derby-uri din Premier League, Ligue 1 și Serie A

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri de duminică, 01 martie 2026, poate aduce la Casa Pariurilor un câștig de 550 de lei cu trei meciuri de cel mai înalt nivel. Este vorba despre partidele Arsenal – Chelsea din Premier League, Marseille – Lyon din Ligue 1 și AS Roma – Juventus din Serie A.

În primul rând, în ceea ce privește derby-ul londonez ne putem aștepta în principiu la un meci cu goluri multe, fiind vorba despre două echipe care de obicei marchează destul de mult.

În plus, ambele formații luptă pentru obiective înalte în acest sezon de Premier League, „tunarii” pentru câștigarea titlului, ei fiind în continuare lideri în clasament, iar Chelsea pentru ocuparea unui loc de Champions League la finalul stagiunii, aflându-se înaintea partidei de pe „Emirates” pe poziția a cincea, la doar trei puncte de locul 4 ocupat de Manchester United.

Așadar, dacă mai luăm în calcul și rivalitatea istorică dintre cele două cluburi, pare destul de clar că ar urma ca acest meci să fie extrem de spectaculos. În consecință, am decis să mizăm pe pronosticul „Ambele marchează – Da”, cu o cotă de 1.78 la Casa Pariurilor.

Este așteptat un adevărat festival de goluri la aceste trei derby-uri

Mai departe, coordonatele ar fi în linii mari cam aceleași și la duelul de pe „Stade Velodrome” dintre Marseille și Lyon, din nou două rivale tradiționale care se luptă direct pentru poziții de Champions League la finalul acestui sezon de Ligue 1 și care, în plus, practică ambele de obicei un fotbal foarte deschis. Astfel, putem crede că și la acest meci s-ar potrivit tot un pronostic de tip „Ambele marchează – Da”, având de asemenea la Casa Pariurilor o cotă de 1.61.

Nu în ultimul rând, când vine vorba despre AS Roma – Juventus, capul de afiș al etapei cu numărul 27 din Serie A, același pronostic, „Ambele marchează – Da”, aduce o nouă cotă excelentă, de 1.92. Din nou, cele două echipe implicate se luptă pentru accederea în Champions League în sezonul viitor, fiind vecine de clasament în acest moment, cu avantaj de patru puncte pentru capitolini.

AS Roma – Juventus, din nou un duel direct pentru Champions League

Chiar dacă romanilor le-ar conveni în principiu și un egal în acest meci în actualul context, este greu de crezut că ei vor aborda jocul pentru a obține un 0-0. De partea cealaltă, „Bătrâna Doamnă” a demonstrat forță ofensivă recent, atât în Serie A, , cât și , jucând în inferioritate numerică pentru destul de mult timp în ambele partide.

Sub comanda lui Gasperini, Roma primește de obicei destul de puține goluri, dar de data aceasta și adversarul este de un alt calibru. În sens invers, mai ales în condițiile în care joacă acasă, este de așteptat ca și romaniștii să forțeze marcarea unui gol, cel puțin.

Așadar, din aceste trei evenimente rezultă o cotă totală la Casa Pariurilor în valoare de 5.5o. Astfel, cu 100 de lei investiți am putea câștiga, dacă totul va decurge conform calculelor hârtiei bineînțeles, suma de 550 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.