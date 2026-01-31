Biletul zilei la pariuri, duminică, 1 februarie 2026. Câștig de 810 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Spaniei, în care evoluează echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8.10 la Betano și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de duminică, 1 februarie 2026.

Cotă de 3.60 de la Manchester United – Fulham pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 1 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Manchester United – Fulham, din etapa a 24-a din Premier League, programat de la ora 16:00. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile care se bat pentru locurile de Europa.

”Diavolii roșii” au renăscut sub comanda lui Michael Carrick și, după victoria din derby-ul local cu City, cu o prestație impresionantă. După mult timp United este pe loc de Champions League și speră ca de aici să urce și mai mult.

Fulham este o formație care de multe ori a stricat planurile granzilor, însă e greu de crezut că va pleca cu puncte de pe un Old Trafford care freamătă din nou fotbal de calitate. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist și peste 3.5 goluri”, pentru că și cota de 3.60 oferită de Betano este foarte tentantă.

Golurile de la Getafe – Celta Vigo aduc o cotă de 2.25

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Getafe – Celta Vigo, din runda a 22-a din La Liga, care va avea loc de la ora 19:30. Cele două formații se află la poli diferiți în clasament, dar ambele au nevoie majoră de puncte.

Gazdele sunt primele deasupra liniei de retrogradare și tremură pentru locul în primul eșalon. Acest lucru ar putea reprezenta o motivație pentru jucători, dar în același timp poate fi și o piatră de moară.

Celta lui Ionuț Radu vine după calificarea în play-off-ul Europa League, acolo unde , însă problema antrenorului Claudio Giraldez o reprezintă gradul de oboseală al jucătorilor săi. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele echipe înscriu: da”, care are la Betano o cotă de 2.25.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 810 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Betano o cotă de 3.60 pentru pronosticul ”1 solist și peste 3.5 goluri” în meciul Manchester United – Fulham și o cotă de 2.25 pentru ”ambele echipe înscriu: da” la Getafe – Celta Vigo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8.10. Numai bună pentru un câștig de 810 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.