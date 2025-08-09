Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 august 2025. Câștig de 497 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din Anglia: duelul din Supercupă și o partidă din divizia secundă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.97 la NetBet și așteptăm un profit considerabil cu biletul zilei la pariuri de duminică, 10 august 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.29 de la Crystal Palace – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 10 august 2025

Sezonul 2025-2026 din elita fotbalul englez începe cu adevărat duminică, de la ora 17:00, când Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup, va întâlni campioana Liverpool în cadrul Supercupei. „Cormoranii” și-au întărit puternic lotul în această vară, plătind peste 300 de milioane de euro pentru patru fotbaliști: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez și Jeremie Frimpong.

De cealaltă parte, Palace nu s-a putut bucura de succesul din Cupă, deoarece . Londonezii au transferat doar doi jucători în această vară: fundașul Borna Sosa și portarul Walter Benitez.

ADVERTISEMENT

Așadar, diferența de valoare dintre cele două formații este una imensă, iar Liverpool pornește clar cu prima șansă. În acest context, vom miza pe varianta „2 pauză/2 final”, care are la NetBet o cotă de 2.29.

Golurile de la Leicester City – Sheffield Wednesday aduc o cotă de 2.17

Tot în acest final de săptămână a debutat și noul sezon al diviziei secunde din Anglia, Championship, . Runda se va încheia duminică, cu partida dintre Leicester City și Sheffield Wednesday, care va începe la ora 18:30.

ADVERTISEMENT

Retrogradată din Premier League la finalul sezonului precedent, Leicester este favorită clară în acest duel, care ar putea fi unul spectaculos, ținând cont de calitatea ofensivă a gazdelor. În aceste condiții, am ales pronosticul „Total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.17 oferită de NetBet este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.29 pentru pronosticul „2 pauză/2 final” în meciul Crystal Palace – Liverpool și o cotă de 2.17 pentru „Total goluri: peste 3.5” la Leicester City – Sheffield Wednesday, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.97. Numai bună pentru un câștig de 497 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.