Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 mai 2026. Câștig de 425 de lei cu fotbal

Capul de afiș al zilei de duminică este ținut de derby-ul dintre Barcelona și Real Madrid, în care s-ar putea decide titlul în La Liga. Astăzi pariem pe acest duel, dar și pe o partidă importantă din Premier League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.25 la SUPERBET și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de duminică, 10 mai 2026.

Cotă de 1.67 la Barcelona – Real Madrid, pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 10 mai 2026

Barcelona este foarte aproape de titlu în La Liga și și-ar putea asigura în premieră trofeul chiar în urma unui rezultat obținut contra marii rivale Real Madrid. Formația catalană are un avantaj de 11 puncte față de „galactici”, așadar o remiză în duelul programat duminică, de la ora 22:00, ar fi de ajuns pentru a câștiga un nou titlu în campionatul Spaniei, al doilea consecutiv sub comanda lui Hansi Flick.

Barcelona are o serie de 10 victorii consecutive în campionat și pornește cu prima șansă în acest duel, având și avantajul terenului propriu. De la sosirea lui Hansi Flick pe banca grupării blaugrana, derby-urile cu Real Madrid au fost spectaculoase, catalanii învingând cu 4-0, 5-2, 4-3 și 3-2 (în două rânduri) și suferind un singur eșec, 1-2, chiar în turul actualului sezon. Ne așteptăm ca și acest duel să fie unul cu multe reușite, așadar am ales pronosticul „Peste 3.5 goluri”, care la SUPERBET are o cotă de 1.67.

Cotă de 2.55 la Crystal Palace – Everton

Duminică, de la ora 16:00, Crystal Palace o va întâlni pe Everton în . Gruparea londoneză nu mai are niciun obiectiv în campionat, fiind la o distanță respectabilă atât de zona retrogradării, cât și de calificarea într-o cupă europeană. De cealaltă parte, Everton păstrează șanse reale la o revenire în Europa după 9 ani.

Așadar, un succes la Londra ar fi extraordinar pentru echipa lui David Moyes, în timp ce jucătorii lui Palace se gândesc deja, probabil, la . Ținând cont de aceste aspecte, mizăm pe un succes al echipei din Liverpool, cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” fiind 2.55.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.67 pentru pronosticul „Peste 3.5 goluri” în meciul Barcelona – Real Madrid și o cotă de 2.55 pentru „2 solist” la Crystal Palace – Everton, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.25. Numai bună pentru un câștig de 425 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.