Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 noiembrie 2024. Câștig de peste 300 de lei cu meciuri tari din Liga 1

Ziua de duminică, 10 noiembrie, vine cu partide tari din prima ligă a României. Tocmai de aceea, pentru biletul de la final de săptămână, am ales două meciuri care se joacă în etapa a 16-a, prima a returului sezonului regulat. Am construit o cotă totală de 3,32 la MaxBet cu un potențial premiu de 332,31 lei, dacă vom plasa o miză de 100 de lei.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 noiembrie vine cu o cotă de 2,09 la Unirea Slobozia – Farul

În prima ligă, fotbalul începe duminică la Clinceni, acolo unde este programată confruntarea dintre Unirea Slobozia și Farul Constanța. Se anunță un joc deschis între două formații care au dat, dar mai ales au luat goluri.

ADVERTISEMENT

Înaintea duelului cu „marinarii”, ialomițenii sunt pe locul 12, cu 18 puncte și golaveraj negativ, 14-19. De cealaltă parte, trupa lui Hagi e a 13-a în clasament și golaveraj 16-23. În tur a avut loc o surpriză mare. La primul meci al Sloboziei în Liga 1,

Așadar, Farul are o sete de revanșă și e de anticipat să se marcheze multe goluri. Tocmai de aceea, la această partidă am ales să mizăm pe varianta „Peste 2,5 goluri”, care la MaxBet are o cotă de 2,09.

ADVERTISEMENT

Derby în prima ligă, U Cluj – FCSB plusează cu o cotă de 1,59

Derby-ul rundei se joacă duminică, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, acolo unde liderul Universitatea Cluj primește vizita campioanei en-titre FCSB. Este un meci extrem de important pentru ambele formații. Înaintea duelului, între echipe este o distanță de nouă puncte, cu amendamentul că

U Cluj s-a dovedit un adversar incomod pentru FCSB. În tur, echipa lui Sabău a plecat cu un punct din Ghencea, iar ultima dată când roș-albaștrii au obținut o victorie sub Feleac s-a întâmplat în 2019 într-un meci de Cupa României.

ADVERTISEMENT

Ultimele partide dintre U Cluj și FCSB au fost închise. În 5 din ultimele 7 dueluri directe s-au marcat maxim 2 goluri. Prin urmare, la acest derby am ales să mizăm pe pronosticul „Sub 2,5 goluri”, care la MaxBet are o cotă de 1,59.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 noiembrie 2024, ne poate aduce un posibil câștig de 332 de lei

Astfel, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2,09 pentru pronosticul „Peste 2,5 goluri” la Unirea Slobozia – Farul Constanța și o cotă de 1,59 la „Sub 2,5 goluri” pentru U Cluj – FCSB. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 3,32. Numai bună pentru un câștig de 332,31 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.