Biletul zilei la pariuri, duminică, 11 ianuarie 2026. Câștig de 509 de lei cu fotbal

Fotbalul din campionatele de top ale Europei revine cu noi meciuri tari în acest weekend. Astăzi pariem pe două întâlniri din Supercupa Spaniei și Seria A. Mizăm 100 de lei la BETANO și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de duminică, 11 ianuarie 2026.

Cotă de 1.98 la Barcelona – Real Madrid, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 11 ianuarie 2026

Primul meci spre care ne îndreptăm atenția este confruntarea dintre Barcelona și Real Madrid, programată de la ora 21:00. pe când .

Ultimele cinci întâlniri directe din „El Clasico” au adus cel puțin 3 goluri, iar în patru din aceste cazuri s-au înscris de minim patru ori. Ne așteptăm ca meciul dintre Barcelona și Real Madrid să aducă spectacol, astfel că vom selecta varianta „Ambele echipe marchează și peste 3,5 goluri în meci”, care are o cotă de 1.98 la BETANO.

Cotă de 2.57 la Inter – Napoli, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 11 ianuarie 2026

Un nou meci interesant va începe de la ora 21:45, când Inter primește vizita lui Napoli. Formația pregătită de Cristi Chivu are o serie de 5 victorii consecutive în Seria A, pe când campioana en-titre din Italia a remizat acasă cu Verona în ultima rundă.

Ne așteptăm ca derby-ul din fruntea ierarhiei să fie de care pe care, iar ambele echipe să caute victoria. Cum spectacolul ofensiv va fi, cu siguranță, asigurat, am ales să mizăm pe pronosticul „Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri în meci”, care la BETANO are o cotă de 2.57.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 1.98 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează și peste 3,5 goluri în meci” în meciul Barcelona – Real Madrid și o cotă de 2.57 pentru „Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri în meci” la Inter – Napoli, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.09. Numai bună pentru un câștig de 509 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.