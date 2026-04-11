Biletul zilei la pariuri, duminică, 12 aprilie 2026. Câștig de 339 de lei cu două meciuri tari din Anglia

Astăzi ne concentrăm pe două întâlniri din campionatul Angliei. Cele două meciuri pe care vi le propunem sunt extrem de interesante, iar spectacolul este garantat. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.39 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de duminică, 12 aprilie 2026.

Cotă de 2.26 pentru victoria lui Newcastle în deplasare cu Crystal Palace

a venit cu noi partide tari. Fotbalul englez produce show, ca de fiecare dată, iar ziua de duminică, 12 aprilie, aduce în prim plan alte meciuri interesante pentru microbiști. Un astfel de exemplu este duelul Crystal Palace – Newcastle, echipele care sezonul trecut cucereau Cupa Angliei, respectiv Cupa Ligii.

Actuala stagiune le regăsește pe ambele formații într-o scădere considerabilă, mai ales din punct de vedere al pozițiilor din clasament. Crystal Palace se află pe locul 14, cu 39 de puncte, în timp ce „Coțofenele” se află pe 13, cu 42 de puncte. Chiar dacă Palace va evolua pe teren propriu, Newcastle are un lot mult mai valoros și ofertant, ceea ce ne face să luăm în considerare pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2.26 la Casa Pariurilor.

Goluri multe la derby-ul Chelsea – Manchester City

Celălalt meci pe care ne concentrăm atenția este super duelul dintre Chelsea și Manchester City. Meciul aduce față în față două dintre forțele campionatului Angliei, care s-au tot luptat în ultimele sezoane pentru trofee. Londonezii vor să prindă top 5 la final de sezon și să joace din nou în cupele europene sezonul viitor, în timp ce „cetățenii” vânează un nou titlu.

Ambele formații au loturi valoroase și cel mai probabil vor continua să aibă și din sezonul viitor, chiar dacă , unul dintre artizanii celor mai mari performanțe ale clubului din Manchester în ultimul deceniu. Ne așteptăm ca ambele echipe să marcheze în această partidă, astfel că vom miza pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.5o la Casa Pariurilor.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 339 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.26 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Crystal Palace – Newcastle și o cotă de 1.50 pentru ”ambele echipe marchează: Da” la Chelsea – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.39. Numai bună pentru un câștig de 339 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.