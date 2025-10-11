Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 12 octombrie 2025. Câștig de 714 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 714 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Traian Terzian
11.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 12 octombrie 2025 Castig de 714 lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025, aduce un câștig uluitor. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 8-a a Grupei H a preliminariilor pentru Mondialul de anul viitor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.14 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.10 de la San Marino – Cipru pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul San Marino – Cipru, programat de la ora 16:00. Oaspeții sunt favoriți clari într-o partidă în care niciuna dintre echipe nu mai are vreo șansă în lupta care contează.

Ciprioții vin după două remize istorice cu România și Bosnia Herțegovina. De fiecare dată au fost conduși cu 2-0 și au reușit să revină, să egaleze și să încurce astfel destul de mult calculele calificării.

ADVERTISEMENT

San Marino încearcă să profite de faptul că va întâlni cel mai accesibil adversar din grupă și să mai marcheze un gol, după cel realizat în fața României. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: sub 8.5”, care are la DON.RO o cotă de 2.10.

Golurile de la România – Austria aduc o cotă de 3.40

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este România – Austria, care va avea loc de la ora 21:45. Este un joc în care ”tricolorii” au nevoie de o victorie pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru primele două poziții.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Partida de pe Arena Națională se va disputa într-o atmosferă incandescentă, la stadion fiind așteptați peste 35.000 de spectatori. Este nevoie de susținere masivă pentru ca naționala noastră să rămână în cărți.

ADVERTISEMENT
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu...
Digisport.ro
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”

Austriecii par scăpați în câștigătorii grupei și ar putea ca acest lucru să le scadă puțin concentrarea în duelul de la București. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri România: peste 1.5”, pentru că și cota de 3.40 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 714 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.10 pentru pronosticul ”total cornere: sub 8.5” în meciul San Marino – Cipru și o cotă de 3.40 pentru ”total goluri România: peste 1.5” la România – Austria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.14. Numai bună pentru un câștig de 714 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de vineri, 10 octombrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 10 octombrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Germania – Luxemburg
Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025. Câștig de 387 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 10 octombrie 2025. Câștig de 387 de lei cu meciuri din preliminariile CM 2026
Pontul zilei de joi, 9 octombrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 9 octombrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru România – Moldova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant!...
iamsport.ro
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant! Nu îl luam, nu merită să fie titular'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!