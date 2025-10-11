Biletul zilei la pariuri, duminică, 12 octombrie 2025. Câștig de 714 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 8-a a Grupei H a preliminariilor pentru Mondialul de anul viitor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.14 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025.

Cotă de 2.10 de la San Marino – Cipru pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul San Marino – Cipru, programat de la ora 16:00. Oaspeții sunt favoriți clari într-o partidă în care niciuna dintre echipe nu mai are vreo șansă în lupta care contează.

Ciprioții vin după . De fiecare dată au fost conduși cu 2-0 și au reușit să revină, să egaleze și să încurce astfel destul de mult calculele calificării.

San Marino încearcă să profite de faptul că va întâlni cel mai accesibil adversar din grupă și să mai marcheze un gol, după cel realizat în fața României. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: sub 8.5”, care are la DON.RO o cotă de 2.10.

Golurile de la România – Austria aduc o cotă de 3.40

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este România – Austria, care va avea loc de la ora 21:45. Este un joc în care ”tricolorii” au nevoie de o victorie pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru primele două poziții.

Partida de pe Arena Națională se va disputa într-o atmosferă incandescentă, i. Este nevoie de susținere masivă pentru ca naționala noastră să rămână în cărți.

Austriecii par scăpați în câștigătorii grupei și ar putea ca acest lucru să le scadă puțin concentrarea în duelul de la București. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri România: peste 1.5”, pentru că și cota de 3.40 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 714 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.10 pentru pronosticul ”total cornere: sub 8.5” în meciul San Marino – Cipru și o cotă de 3.40 pentru ”total goluri România: peste 1.5” la România – Austria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.14. Numai bună pentru un câștig de 714 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.