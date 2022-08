Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 august 2022. Mizăm pe două partide din România și Anglia pentru un câștig de peste 1.180 de lei

Weekendul a început cu o serie de meciuri care mai de care mai interesante astfel că pentru ziua de duminică, 14 august 2022 vă propunem două ponturi extrase din campionatele României și Angliei, pentru că avem motive întemeiate să credem că vă vom ajuta să vă rotunjiți veniturile. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 11,84 la .

Deschidem biletul zilei de duminică, 14 august 2022 cu meciul pe care îl considerăm capul de afiș al etapei a doua din Premier League, în care se întâlnesc Chelsea și Tottenham, două dintre echipele cele mai iubite din Anglia. Gazdele beneficiază de o doză suplimentară de optimism după ce clubul a fost preluat de miliardarul american Todd Boehly. Și gruparea din nordul Londrei este una dintre favoritele acestui sezon.

Pentru a doua propunere revenim în România pentru ultimul duel al zilei de duminică, 14 august 2022 și vom sta cu ochii pe duelul dintre FCSB și Chindia Târgoviște, două echipe care nu au gustat, încă, din cupa victoriei. Veți vedea că am analizat meciul în cele mai mici detalii și suntem convinși că pontul pe care vi-l propunem este cel câștigător.

Cotă de 2,82 pe biletul zilei în disputa Chelsea – Tottenham

Prima propunere de pe biletul zilei de duminică, 14 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Chelsea și Tottenham Hotspur, două echipe cu orgolii mari, două dintre grupările care își propun în acest sezon să oprească hegemonia celor de la Manchester City. Este un derby al Londrei și ne așteptăm la o dispută încrâncenată.

Aparent Chelsea este favorită, pentru că joacă acasă, și pentru că este un nou început pentru ”The blues”, formație care în ultimii ani și-a obișnuit fanii cu triumfuri în toate competițiile în care este angrenată. Și totuși, am observat că trupa de pe Stamford Bridge nu este cea mai darnică cu spectacolul, în ciuda faptului că este antrenată de un neamț de la care ne-am aștepta la mult mai multă ofensivă.

De partea cealaltă, Tottenham devine o echipă tot mai pragmatică sub conducerea lui Antonio Conte, tehnician care s-a adaptat perfect campionatului Angliei, dar care nu uită că succesul în fotbal pornește de la ideea de a nu primi gol. Din acest punct de vedere ne așteptăm ca Spurs să cedeze intenționat inițiativa celor de la Chelsea, tocmai pentru că pe contraatac echipa din nordul Londrei a dovedit deja că poate fi letală.

Ne așteptăm așadar la o confruntare purtată în mare parte la mijlocul terenului, cu o oarecare presiune în preajma careului celor de la Tottenham, și cu contraatacuri devastatoare orchestrate de Harry Kane și finalizate de Son. Coreeanul are și abilitatea de a pasa decisiv pe faze care presupun fotbalul în viteză. Vom merge în acest caz pe varianta: ”oaspeții marchează peste 1,5 goluri”, care are la o cotă de 2,82.

FCSB – Chindia ne aduce o cotă de 4,20 la biletul zilei

Revenim în campionatul nostru cel de toate zilele pentru duelul dintre FCSB și Chindia Târgoviște despre care credem că știm aproape totul și pe care îl vedem extrem de atractiv în ciuda faptului că oaspeții sunt experți în jocul defensiv, iar gazdele, deși atacă de cele mai multe ori în valuri, încă nu și-a găsit omul de gol.

După ce s-a calificat în play-off-ul Conference League, antrenorul Nicolae Dică are un nou obiectiv pe termen scurt, iar acesta este o victorie în fața celor de la Chindia. Ar fi prima în actuala ediție de campionat pentru roș-albaștrii. După ce am studiat amănunțit toate opțiunile am ales să mergem pe victoria gazdelor, dar nu într-o manieră așa cum și-ar dori fanii, sau patronul Gigi Becali.

Cu două excepții, în meciurile disputate în ultimele trei sezoane s-a întâmplat cam ceea ce vă propunem să mizați pe biletul pe care îl veți plasa pentru meciurile de mâine. Vom merge cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”FCSB câștigă, se marchează sub 2,5 goluri și vor fi sub 9,5 cornere”, care are o cotă de 4,20 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 1.184de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 14 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2, 82 pentru pronosticul ”oaspeții marchează peste 1,5 goluri” în duelul dintre Chelsea și Tottenham și o cotă de 4,20 pentru ”gazdele câștigă, se marchează sub 2,5 goluri și vor fi sub 9,5 cornere”, în disputa dintre FCSB și Chindia Târgoviște, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 1.184 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.