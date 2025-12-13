Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 decembrie 2025. Câștig de 388 de lei cu Premier League și SuperLiga

ADVERTISEMENT

la pariuri, pentru ziua de duminică, 14 decembrie, ne poate aduce un câștig de 388 de lei cu meciuri din Premier League și SuperLiga.

Dinamo, meci ușor cu Metaloglobus? Mizăm pe victoria „câinilor”

Dinamo a dovedit în acest sezon că este una dintre cele mai solide echipe din SuperLiga României, iar rezultatele surpriză nu au fost foarte dese pentru elevii antrenați de Zeljko Kopic. Alb-roșii vin după o prestație solidă în derby-ul cu FCSB, care s-a încheiat totuși la egalitate, 0-0.

Dinamoviștii primesc vizita celor de la Metaloglobus, într-un meci ce se va disputa pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională. În tur, victoria a fost adusă de golul marcat de Cătălin Cîrjan, cu un șut de la marginea careului, iar acum noi mizăm tot pe un succes al „câinilor”, pentru o cotă de 1.30 oferită de Superbet.

Universitatea Craiova profită de pasa proastă a celor de la Hermannstadt?

Un alt meci din SuperLiga care ne-a atras atenția a fost cel dintre Hermannstadt și Universitatea Craiova. Sibienii sunt într-o perioadă dificilă, iar instalarea lui Dorinel Munteanu, pe bancă, în locul lui Marius Măldărășanu, rămâne de văzut dacă va avea efectele dorite de către șefii echipei, iar rezultatele se vor îmbunătăți drastic.

Totuși, la Sibiu vine Universitatea Craiova, echipă care a arătat și pe plan intern, și pe plan extern, că este una foarte puternică. Oltenii au pierdut dramatic meciul cu Sparta Praga, însă, cu toate acestea, noi credem că-și vor reveni psihic pentru duelul din campionat. Astfel, mizăm pe pronosticul 2 solist la meciul dintre Hermannstadt și Universitatea Craiova, pentru o cotă de 1.78 oferită de Superbet.

Spectacol total în Premier League, la meciul dintre Crystal Palace și Manchester City

Etapa din Premier League promite, ca de obicei, spectacol pentru microbiști, iar acum o să avem un duel european. Crystal Palace primește vizita celor de la Manchester City, echipă ce vine după un succes istoric, pe Santiago Bernabeu, 2-1, cu Real Madrid.

Datorită valorii celor două echipe, dar și a moralului ridicat, spunem că vor fi goluri multe. Așadar, mizăm pe minim 3 goluri marcate în duelul dintre Crystal Palace și Manchester City, pentru o cotă de 1.68 oferită de Superbet. Astfel, este completat, iar cele 3 meciuri ne aduc o cotă totală de 3.88, iar pentru o miză de 100 de lei, avem un câștig frumos de 388 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.