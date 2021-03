Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 martie 2021. Câștig de aproape 300 de lei cu doar două evenimente

Biletul zilei la pariuri de duminică, 14 martie 2021 ne poate aduce un câștig de aproape 300 de lei graţie unei cote totale de 2,96 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe succesele a două dintre forțele din Italia și Germania.

Primul meci care ne interesează este cel dintre Parma și AS Roma, din Serie A. Duelul se va disputa pe stadionul echipei lui Valentin Mihăilă și Dennis Man, de la ora 16:00.

A doua partidă pe care o avem în vedere este cea dintre RB Leipzig și Eintracht Frankfurt, din Bundesliga. Meciul va avea loc în etapa a 25-a și o poate menține pe Leipzig în apropierea liderului Bayern Munchen.

Victoria Romei aduce o cotă de 1,64 pe biletul zilei din 14 martie

AS Roma și-a obișnuit fanii cu prezențe în grupele Ligii Campionilor și chiar a reușit să ajungă în semifinale în sezonul 2017-2018. Capitolinii au parte de un sezon oscilant în Serie A, dar se află în apropierea pozițiilor care duc în grupele UCL. Roma este pe 6, cu 50 de puncte și nu renunță să spere la o clasare în top 4. Mai sunt 12 meciuri de jucat, iar Roma are șanse bune să o depășească pe Atalanta, aflată pe locul 4, cu un meci în plus față de formația din capitala Italiei.

Gazdele meciului Parma – Roma sunt, în schimb, tot mai clar amenințate de perspectiva retrogradării. Nici venirea lui Dennis Man nu a ajutat-o prea mult pe Parma, care se află pe locul 19 cu 16 puncte. Parma este la o distauță de șase puncte de salvare și la doar o lungime deasupra ultimului loc, ocupat de Crotone.

Romanii nu au cum să trateze altfel decât la victorie acest duel, mai ales că vin după un succes categoric în Europa League. Formația lui Paulo Fonseca a învins-o pe Șahtior Donețk cu 3-0, pe Olimpico, în turul optimilor celei de-a doua competiții europene. „2 solist“ are cota 1,64 la Get’s Bet.

RB Leipzig câștigă, rămâne în luptă cu Bayern și oferă o cotă de 1,80

După ce a ajuns până în semifinalele UEFA Champions League în sezonul trecut, RB Leipzig visează la titlu în Bundesliga și merge umăr la umăr cu Bayern Munchen, echipa care a câștigat tot ce se putea câștiga în sezonul precedent. Oamenii lui Julian Nagelsmann nu vor să renunțe la ideea de a se impune în Bundeslinga și meciul cu Eintracht Frankfurt este o excelentă oportunitate de a mai acumula niște puncte.

Problema pentru Nagelsmann și oamenii săi este că vor avea de înfruntat un adversar extrem de solid. Eintracht este pe locul 4, cu 43 de puncte și ar avea în acest moment garanția prezenței în ediția viitoare a grupelor ligii Campionilor. Leverkusen le suflă în ceafă celor de la Frankfurt, care vor lupta cu siguranță din răsputeri pe terenul echipei de pe locul 2.

Dorința de revanșă princinuită de eliminarea din UEFA Champions League, suferită în fața lui Liverpool, dar și nevoia de a rămâne aproape de Bayern Munchen, reprezintă argumente suficient de puternice pentru ca gazdele de la RB Leipzig să tragă tare pentru un succes pe teren propriu. Astfel, vom merge pe varianta „1 solist“, care are cota 1,80 la Get’s Bet.

296 de lei câștigați cu biletul zilei din 14 martie

În concluzie, două victorii ne sunt suficiente pentru un câştig de 296 de lei. Victoria celor de la AS Roma la Parma este cotată de Get’s Bet cu 1,64, în timp ce succesul lui RB Leipzig cu Eintracht Frankfurt aduce o cotă de 1,80.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.