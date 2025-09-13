Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 septembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care evoluează echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.46 la Superbet și așteptăm un profit bun cu biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025.

Victoria lui AC Milan aduc o cotă de 1.90 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul AC Milan – Bologna, din etapa a 3-a din Serie A, programat de la ora 21:45. Ambele formații au avut un debut similar de campionat, cu câte o victorie și o înfrângere.

După ce sezonul precedent a ajuns până în Champions League, Bologna a trebuit să se mulțumească de această dată cu Europa League, acolo unde . Trupa lui Vincenzo Italiano este într-o oarecare scădere de formă.

Tocmai de acest lucru vrea să profite și Milanul lui Massimiliano Allegri, care are de spălat imaginea dezastruoasă lăsată în ediția precedentă. La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist”, care are la Superbet o cotă de 1.90.

Cotă de 2.35 de la Barcelona – Valencia

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Barcelona – Valencia, din runda a 4-a din La Liga, care va începe la ora 22:00. Chiar înainte de pauza pentru naționale, catalanii au avut un prim pas greșit în campionat și nu vor să mai repete figura.

Marea problemă a lui Hansi Flick este că superstarul Lamine Yamal s-a întors accidentat de la acțiunea reprezentativei Spaniei și sunt șanse minime să fie recuperat la timp pentru jocul din weekend.

Valencia va încerca să profite de acest lucru și de faptul că întâlnirea se va disputa pe o arenă micuță de doar 6.000 de locuri, deoarece renovările la Spotify Camp Nou nu sunt gata, iar . În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 2-3”, pentru că și cota de 2.35 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 446 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.90 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul AC Milan – Bologna și o cotă de 2.35 pentru ”interval goluri: 2-3” la Barcelona – Valencia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.46. Numai bună pentru un câștig de 446 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.