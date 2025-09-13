Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 14 septembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 446 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
Traian Terzian
13.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri duminica 14 septembrie 2025 Castig de 446 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025, aduce un câștig nemaipomenit. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care evoluează echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.46 la Superbet și așteptăm un profit bun cu biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Victoria lui AC Milan aduc o cotă de 1.90 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 14 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul AC Milan – Bologna, din etapa a 3-a din Serie A, programat de la ora 21:45. Ambele formații au avut un debut similar de campionat, cu câte o victorie și o înfrângere.

După ce sezonul precedent a ajuns până în Champions League, Bologna a trebuit să se mulțumească de această dată cu Europa League, acolo unde va da peste FCSB. Trupa lui Vincenzo Italiano este într-o oarecare scădere de formă.

ADVERTISEMENT

Tocmai de acest lucru vrea să profite și Milanul lui Massimiliano Allegri, care are de spălat imaginea dezastruoasă lăsată în ediția precedentă. La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist”, care are la Superbet o cotă de 1.90.

Cotă de 2.35 de la Barcelona – Valencia

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Barcelona – Valencia, din runda a 4-a din La Liga, care va începe la ora 22:00. Chiar înainte de pauza pentru naționale, catalanii au avut un prim pas greșit în campionat și nu vor să mai repete figura.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Marea problemă a lui Hansi Flick este că superstarul Lamine Yamal s-a întors accidentat de la acțiunea reprezentativei Spaniei și sunt șanse minime să fie recuperat la timp pentru jocul din weekend.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

Valencia va încerca să profite de acest lucru și de faptul că întâlnirea se va disputa pe o arenă micuță de doar 6.000 de locuri, deoarece renovările la Spotify Camp Nou nu sunt gata, iar stadionul Olimpic din oraș găzduiește concertul lui Post Malone. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 2-3”, pentru că și cota de 2.35 oferită de Superbet este foarte tentantă.

bzi

Biletul zilei aduce un profit potențial de 446 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.90 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul AC Milan – Bologna și o cotă de 2.35 pentru ”interval goluri: 2-3” la Barcelona – Valencia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.46. Numai bună pentru un câștig de 446 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am...
Fanatik
SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei”
Pontul zilei de vineri, 12 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 12 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru U Cluj – Rapid
Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 septembrie 2025. Câștig de peste 400 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 septembrie 2025. Câștig de peste 400 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A fost lăsat cu ochii în soare la fel ca George Pușcaș! Femeia...
iamsport.ro
A fost lăsat cu ochii în soare la fel ca George Pușcaș! Femeia cu care BRomania visa să se însoare l-a părăsit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!