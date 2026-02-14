Biletul zilei la pariuri, duminică, 15 februarie 2026. Câștig de 450 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de duminică vine cu meciuri foarte tari în Italia și Spania. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,50 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de duminică, 15 februarie 2026.

Cotă de 2,47 de la Napoli – AS Roma pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 15 februarie 2026

Această etapă din Serie A aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului italian. Ziua de sâmbătă a venit cu Lazio – Atalanta și Inter – Juventus, iar duminică Napoli și AS Roma își vor măsura forțele într-un duel crucial pentru formația lui Antonio Conte.

iar o eventuală înfrângere împotriva lui AS Roma ar pune-o în dificultate chiar și pentru locurile de Champions League. Campioana en titre este departe de un nou Scudetto, însă dacă Inter ar mai pune trei puncte în plus, speranțele ei la titlu ar fi nule.

Jucând acasă, vom miza pe faptul că Antonio Conte își va monta elevii în așa fel încât să obțină cele trei puncte în fața lui AS Roma, fiind un meci crucial pentru napoletani în această stagiune. Casa Pariurilor oferă o cotă de 2.47 pentru selecția „1 solist”.

Cota de 1,82 de la Rayo Vallecano – Atletico Madrid completează biletul zilei de duminică

Rayo Vallecano se află într-o situație critică în acest sezon de La Liga. După ce stagiunea precedentă a obținut un loc de cupe europene, în acest sezon formația din Vallecas se luptă la retrogradare. Înaintea acestei partide, echipa la care evoluează Andrei Rațiu este prima sub linia roșie și se vede obligată să obțină puncte.

Cu toate acestea, forma echipei lui „Cholo” Simeone pare să nu-i dea nicio șansă lui Rayo. după doar un meci. Chiar dacă Rayo Vallecano are cuțitul până la os, vom miza pe o victorie a lui Atleti: „2 solist” pentru o cotă de 1,82, oferită de Casa Pariurilor.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,47 pentru pronosticul „1 solist” la Napoli – AS Roma și o cotă de 1,82 pentru „2 solist” în meciul Rayo Vallecano – Atletico Madrid, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.50, numai bună pentru un câștig de 450 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.