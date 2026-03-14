Biletul zilei la pariuri, duminică, 15 martie 2026. Câștig de 490 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Angliei și Franței, în care evoluează echipe cu pretenții de cupe europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.90 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit fabulos cu biletul zilei la pariuri de duminică, 15 martie 2026.

Golurile de la Liverpool – Tottenham aduc o cotă de 2.04 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 15 martie 2026

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Liverpool – Tottenham Hotspur, din etapa a 30-a din Premier League, programat de la ora 18:30. Este un duel între două formații cu pretenții, dar care nu au sezonul la care au visat.

Trebuie remarcat că acest joc vine exact între duelurile pe care cele două combatante le au în Champions League, însă, ținând cont de tot ce se întâmplă, ”cormoranii” nu ar trebui să aibă vreo problemă în a obține victoria.

Spurs, care a ajuns să se lupte pentru evitarea retrogradării, , iar trupa lui Arne Slot are știința de a profita de aceste situați favorabile. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2.04.

Cotă de 2.40 de la Rennes – Lille

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rennes – Lille, din runda a 26-a din Ligue 1, care va avea loc de la ora 21.45. Cele două formații au un sezon bun și se luptă pentru a prinde o poziție de Champions League.

Lille este la doar 2 puncte în spatele adversarei sale, însă este o perioadă foarte dificilă pentru echipa din nord. Deși secătuiți de puteri după o stagiune intensă, elevii lui Bruno Genesio încă , chiar dacă au pierdut prima manșă.

Aducerea pe banca tehnică a lui Franck Haise în urmă cu o lună a fost bun augur pentru Rennes, deoarece a reușit trei victorii consecutive și a reintrat în lupta pentru Top 4. În aceste condiții, am ales pronosticul ”Mousa Suleiman (Rennes) gol sau pasă de gol: da”, pentru că și cota de 2.40 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 490 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2.04 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Liverpool – Tottenham Hotspur și o cotă de 2.40 pentru ”Mousa Suleiman (Rennes) gol sau pasă de gol: da” la Rennes – Lille, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.90. Numai bună pentru un câștig de 490 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.