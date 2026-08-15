Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 august 2026. Câștig de 442 de lei cu meciuri din Austria, Danemarca și Franța

Trei meciuri din Austria, Danemarca și Franța alcătuiesc biletul zilei la pariuri de duminică, 16 august 2026. Am mizat pe favorite pentru un posibil câștig de 442 de lei.
Adrian Baciu
15.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri duminica 16 august 2026 Castig de 442 de lei cu meciuri din Austria Danemarca si Franta
Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 august 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Un weekend fotbalist extrem de încărcat în Europa vine cu mai multe partide atractive și cu potențial important pentru pariori. Pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 16 august 2026, am ales să mizăm pe trei mari favorite din Austria, Danemarca și Franța. Cota finală la MAXBET este de 4,43.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 august 2026. Salzburg și FC Copenhaga, mari favorite în campionat

Primul meci de pe biletul zilei vine din Austria. Red Bull Salzburg, o echipă extrem de puternică, cu un lot de peste 100 de milioane de euro, are meci în deplasare cu modesta Tirol, duminică, la ora 18:00. Salzburg vine după un extrem de spectaculos meci în Europa League, contra lui Pafos. A fost 3-3 în deplasare, după un hat-trick al bosniacului Haris Tabakovic.

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Pentru acest meci am ales să mizăm pe „2 solist”, pariu care primește o cotă de 1,48 la MAXBET. Dacă ne uităm pe istoria meciurilor directe dintre cele două formații, jucate la Tirol, vedem cum cei de la Red Bull Salzburg au înregistrat 4 victorii în ultimele 5 deplasări: 1-2, 0-0, 0-2, 1-3 și 1-3.

La ora 19:00, în prima ligă din Danemarca, FC Copenhaga are meci în deplasare cu Randers. După ce a ratat play-off-ul în sezonul precedent, echipa din capitala daneză nu vrea să mai facă pași greșiți. Și la acest meci mizăm pe favoriți. Copenhaga are 5 victorii consecutive pe terenul celor de la Randers. Avem încredere că urmează o a 6-a, pentru o cotă de 1,71 la MAXBET.

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PSG urmărește un nou trofeu intern: Supercupa Franței

Sezonul intern din Franța începe duminică, 16 august. De la ora 21:45, pe Stade Bollaert-Delelis din Lens, gazdele dau piept cu cea mai bună echipă de pe continent: PSG. Elevii lui Luis Enrique vin după un alt trofeu extern. Miercuri, la Salzburg, parizienii au învins pe Aston Villa, scor 2-1, și au cucerit Supercupa Europei.

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Istoria întâlnirilor directe Lens – PSG este una clar în favoarea echipei din Capitală. În ultimele 9 partide directe, PSG are 8 victorii, iar într-un meci s-a impus după penalty-uri, în Cupă. Cota pentru victoria lui PSG, la MAXBET, este de 1,75. Cota finală pe Biletul zilei la pariuri de duminică, 16 august 2026, este de 4,43.

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Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 august 2026 psg
Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 august 2026 psg

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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