Biletul zilei la pariuri, duminică, 16 noiembrie 2025. Câștig de 262 de lei cu două meciuri din preliminariile CM 2026

Biletul zilei la pariuri de duminică, 16 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 262 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.
FANATIK
15.11.2025 | 22:30
Meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026 continuă, iar duminică microbiștii au parte de noi confruntări tari. Pariorii au șansa să facă un profit frumușel la Betano dacă aleg să mizeze pe duelurile Portugalia – Armenia și Ucraina – Islanda.

Cotă de 1.31 la Portugalia – Armenia, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 16 noiembrie 2025

Portugalia încă nu este sigură complet de prezența la Campionatul Mondial de anul viitor. Lusitanii au nevoie de o victorie categorică, acasă, în ultima etapă cu Armenia, însă vor trebui să o facă fără ajutorul lui Cristiano Ronaldo, cel care riscă o suspendare drastică pentru eliminarea din meciul cu Irlanda.

Cum meciul se va desfășura pe terenul Portugaliei, iar Armenia este ultima din grupă și cu cele mai multe goluri, ne așteptăm ca talentații fotbaliști ai lui Roberto Martinez să înscrie de mai multe ori. Astfel, vom miza la acest meci pe varianta „total goluri: peste 2.5”.

Cotă de 2.00 la Ucraina – Islanda, pentru biletul zilei la pariuri, duminică, 16 noiembrie 2025

Și meciul Ucraina – Islanda este unul extrem de interesant, întrucât cele două joacă cu calificarea pe masă. După ce gazdele au trimis-o pe Franța la Mondial în urma eșecului cu 0-4 în fața acestora etapa trecută, vor trebui să lupte cu toate puterile acum pentru o calificare la limită.

Islanda, ocupanta locului 2, deși are același număr de puncte ca Ungaria (7), are un golaveraj mai bun (+4 față de -3). Duelul va fi unul crâncen, iar golurile vor fi decisive. Astfel, am ales pentru acest meci varianta „ambele echipe marchează: Da”.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

