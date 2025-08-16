Biletul zilei la pariuri, duminică, 17 august 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal

Noul sezon din Premier League a debutat vineri cu partida dintre Liverpool și Bournemouth, câștigată cu 4-2 de „cormorani”, iar ziua de duminică programează mai multe meciuri interesante din campionatul Angliei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.16 la Get’s Bet și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de duminică, 17 august 2025.

Golurile de la Chelsea – Crystal Palace aduc o cotă de 1.66 pentru biletul zilei la pariuri de duminică, 17 august 2025

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul Chelsea – Crystal Palace, programat de la ora 16:00. Ambele echipe au câștigat recent trofee importante: , în timp ce după un succes contra lui Liverpool.

Cele două formații au foarte multă calitate în compartimentul ofensiv și își vor dori să obțină un rezultat pozitiv în startul noului sezon din Premier League. La acest meci vom miza pe varianta „Ambele echipe marchează”, care are la Get’s Bet o cotă de 1.66.

Manchester United – Arsenal, „capul de afiș” al rundei inaugurale de Premier League

De la ora 18:30, va avea loc poate cel mai important meci al acestei runde, duelul de pe Old Trafford dintre Manchester United și Arsenal. Cele două grupări au efectuat mutări uriașe în actuala perioadă de transferuri, cu obiectivul de a întări lotul în vederea noului sezon.

United a plătit aproape 230 de milioane de euro pentru trei jucători de atac, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo și Matheus Cunha, în timp ce Arsenal a transferat șase fotbaliști: Victor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard și Kepa.

Ținând cont de aceste aspecte, suntem de părere că duelul de la Manchester va fi unul echilibrat. În aceste condiții, am ales pronosticul „X”, pentru că și cota de 3.70 oferită de Get’s Bet este foarte tentantă.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1.66 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează” la meciul Chelsea – Crystal Palace și o cotă de 3.70 pentru „X” la Manchester United – Arsenal, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.16. Numai bună pentru un câștig de 616 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.