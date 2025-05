Biletul zilei la pariuri, duminică, 18 mai 2025. 3 meciuri din Premier League, La Liga și Serie A formează cota 3.55

, 18 mai, la pariuri constă într-o cotă totală de 3.55 oferită de MaxBet. Au fost selectate 3 pronosticuri individuale pentru partidele Arsenal – Newcastle (18:30), Barcelona – Villarreal (20:00) și Parma – Napoli (21:45).

Biletul zilei la pariuri, duminică, 18 mai 2025: cota 3.55 inspirată din Premier League, La Liga și Serie A

Cu alte cuvinte, cu o miză de 100 de lei și cu puțină șansă pot fi câștigați 354,96 de lei. Cele 3 pariuri individuale alese sunt: peste 2.5 goluri la Arsenal – Newcastle (1.74), peste 2.5 goluri la Barcelona – Villarreal (1.36) și 2 solist la Parma – Napoli (1.50).

ADVERTISEMENT

În primul meci al zilei de duminică inclus pe bilet, Arsenal – Newcastle (18:30), vom miza pe potențialul ofensiv al celor două echipe de a produce peste 2.5 goluri (1.74). „Tunarii” au marcat 66 de goluri în 36 de etape din Premier League, iar „coțofenele” 68!

Menționăm, de asemenea, că pronosticul a fost îndeplinit în precedentele 4 întâlniri disputate de Arsenal în campionatul Angliei, respectiv în 6 din ultimele 8 ale celor de la Newcastle.

ADVERTISEMENT

Barcelona – Villarreal, un duel cu potențial de spectacol

Același pariu a fost selectat și la Barcelona – Villarreal (20:00), cu o cotă individuală pentru peste 2.5 goluri înregistrate de 1.36. Ofensiva catalanilor a fost distrugătoare în stagiunea actuală din La Liga: 97 de goluri în 36 de runde! Și „Submarinul galben” s-a prezentat foarte bine la acest capitol, cu 64 de reușite.

În plus, niciuna dintre formații nu are motive să închidă jocul. Barcelona este deja campioană matematic a Spaniei, în timp ce Villarreal are nevoie să forțeze o victorie pentru a scăpa de orice emoție în privința calificării în grupa unică a Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Barcelona și Villarreal au oferit aproape de fiecare dată spectacol atunci când s-au confruntat. 8 din precedentele 10 meciuri directe s-au încadrat peste 2.5 goluri, inclusiv Villarreal – Barcelona 1-5 din tur.

ADVERTISEMENT

Cota 1.50 pentru 2 solist la Parma – Napoli

Ultima partidă pe care pariem este Parma – Napoli (21:45), cu o cotă individuală de 1.50 pentru 2 solist. Oaspeții, mari favoriți, au nevoie crucială de o victorie în lupta pentru al 4-lea titlu din istorie (1987, 1990 și 2023) în Serie A. Napoli este lideră în campionatul Italiei cu 78 de puncte, la o „lungime” în spate fiind Inter, finalista din Liga Campionilor.

Parma lui Cristi Chivu are în continuare emoții în lupta pentru salvarea de la retrogradare, însă nu joacă având „sabia deasupra capului”. „Cruciații” au 32 de puncte, iar Lecce, ocupanta locului 18 retrogradabil direct, 28, cu două etape înainte de final.

Mai mult decât atât, forma bună a „emilienilor” pare să se fi încheiat. Parma a cumulat două înfrângeri consecutive în Serie A: și . În tur, Napoli s-a impus cu 2-1 pe teren propriu.

Sumarul biletului zilei la pariuri de duminică, 18 mai

În concluzie, de duminică, 18 mai, este alcătuit dintr-o cotă totală de 3.55 la MaxBet. Au fost selectate pe bilet 3 pronosticuri la 3 meciuri diferite: peste 2.5 goluri la Arsenal – Newcastle (1.74), peste 2.5 goluri la Barcelona – Villarreal (1.36) și 2 solist la Parma – Napoli (1.50).

ATENȚIE! Prezentul material reprezintă doar o recomandare argumentată din partea FANATIK. Câștigul nu poate fi garantat în competiții oneste. Prin urmare, fiecare persoană este responsabilă pentru decizia de a paria și pentru suma mizată.