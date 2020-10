Biletul zilei la pariuri, duminică, 18 octombrie 2020. Profit de 250 de lei din Anglia şi Franţa

Biletul zilei la pariuri, duminică, 18 octombrie 2020. Toate campionatele propun partide interesante, dar noi ne-am oprit atenţia la Anglia şi Franţa pentru un bilet, sperăm câştigător, cu o cotă totală de 3,49 la Get’s Bet.

Primul meci de pe biletul zilei este Leicester – Aston Villa, de la 21:15, în etapa cu numărul 5 din Premier League. Sunt două formaţii în formă, cu rezultate bune, ba chiar incredibile pe alocuri, care au demonstrat forţă ofensivă.

De la 22:00, începe Lille – Lens, cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. Meciul contează pentru runda a şaptea din Ligue 1, iar după şase jocuri disputate de fiecare, cele două se aflau pe podiumul clasamentului.

„Killerii“ de granzi aduc o cotă de 1,90 pe biletul zilei

Leicester a strâns 3 victorii în primele 4 etape de Premier League. A început în forţă: 3-0 la West Brom, 4-2 cu Burnley şi apoi un incredibil 5-2 pe terenul lui Manchester City. În runda precedentă, însă, a cedat pe teren propriu, 0-3 cu West Ham. „Vulpile“ sunt una dintre formaţiile care emit pretenţii la locurile de Champions League.

Aston Villa s-a resetat în pauza intersezon. După ce a scăpat in extremis de retrogradare în ultima etapă, a început noul an competiţional la polul opus. După trei jocuri, Villa are maximum de puncte: 1-0 cu Sheffield, 3-0 la Fulham şi, scorul campionatului până acum, 7-2 în faţa campioanei Liverpool. Are unul dintre cele mai eficiente atacuri şi cea mai bună defensivă.

În meciurile directe, cele două au reuşit să înscrie cu regularitate. Şase din precedente 7 întâlniri au înregistrat goluri de ambele părţi, excepţie făcând chiar ultimul duel, câştigat de Leicester la zero. În sezonul anterior, cele două au jucat împreună de 4 ori. În campionat s-a impus Leicester, 4-1 în deplasare şi 4-0 pe teren propriu, în timp ce în Cupa Ligii a fost 1-1 în primul meci, iar Villa s-a impus cu 2-1 la rejucare. „Ambele marchează“ are cota 1,90 la Get’s Bet.

Cotă 1,83 pentru victoria lui Lille

Lille este una dintre cele două formaţii neînvinse din Ligue 1. Cu patru victorii şi două remize, gazdele acestui meci au strâns 14 puncte şi se situau pe locul secund, la golaveraj, înainte de startul etapei. Toate cele patru succese au fost la zero, în timp ce egaluri, cu Marseille şi Rennes, s-au terminat 1-1.

Lens are un singur punct sub adversara de azi, din cauza unei înfrângeri, în prima rundă, 1-2 pe terenul lui Nice. Au urmat 5 etape, dintre care 4 victorii şi un egal. De remarcat, pe teren propriu, Lens are maximum de puncte, dar probleme apar în deplasare, de unde a strâns doar 4 puncte din 9 puse în joc.

În meciurile directe, avantajul este de partea lui Lille, care a pierdut ultima dată acasă în faţa lui Lens în 2003. Ce-i drept, Lens a lipsit multă vreme din Ligue 1. Precedenta confruntare datează din 2015, când Lille a câştigat cu 3-1. Ţinând cont de diferenţa de valoare, de forma celor două şi de rezultatele din deplasare ale lui Lens, concluzia este că gazdele sunt favorite. „1 solist“ are cota 1,83 la Get’s Bet.

Profit de 250 de lei pe biletul zilei

Rezumând, un meci cu goluri în ambele porţi la Leicester – Aston Villa (cotă 1,90) coroborat cu o victorie a lui Lille în faţa nou-promovatei Lens (cotă 1,83) înseamnă o cotă totală de 3,49 la Get’s Bet. Altfel spus, la o miză de 100 de lei ne alegem cu un profit frumuşel de 250 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.